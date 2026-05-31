O atacante Memphis Depay, do Corinthians, apresentou-se à seleção holandesa no KNVB Campus, na cidade de Zeist, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 participou do primeiro treino sob o comando do técnico Ronald Koeman.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista holandês Jeroen Kapteijns, apenas Jurriën Timber, que havia disputado a final da Liga dos Campeões, não esteve presente na atividade. O treino foi aberto ao público, com a presença de 1.500 torcedores.

Depay: Terceira Copa e Marco Inédito no Brasil

Esta será a terceira participação de Memphis Depay em Copas do Mundo, após as edições de 2014 e 2022. O atacante se tornará o primeiro jogador do Campeonato Brasileiro a integrar uma seleção europeia em um Mundial, um feito inédito.

A Holanda está no Grupo F da competição, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. A estreia da equipe está agendada para 14 de junho contra o Japão, no Texas. Em seguida, enfrentará a Suécia em 20 de junho, em Houston, e encerrará a fase de grupos contra a Tunísia em 25 de junho, no Kansas.

O Grupo F tem um cruzamento com a chave do Brasil, o que pode colocar a seleção holandesa como um possível adversário da seleção brasileira na primeira fase eliminatória.

Trajetória de Destaque e Recordes na Seleção Holandesa

Depay fez história pela seleção holandesa, tornando-se o maior artilheiro do país com 55 gols em 107 partidas, além de 32 assistências. A estreia pela seleção principal neerlandesa ocorreu em 15 de outubro de 2013, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

No Mundial de 2014, no Brasil, Depay se destacou ao marcar o gol da vitória contra a Austrália, tornando-se o jogador mais jovem da Holanda a balançar as redes em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Ele também marcou contra o Chile e foi indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem.

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, Depay foi novamente decisivo, marcando nas oitavas de final contra os Estados Unidos. Em junho de 2025, ele igualou os 50 gols de Robin van Persie ao marcar duas vezes na vitória sobre Malta, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.