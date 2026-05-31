Neste domingo (31), a seleção argelina anunciou oficialmente a lista de 27 jogadores convocados pelo técnico Vladimir Petković para a Copa do Mundo de 2026. A equipe marca retorno ao torneio após ausências nas edições de 2018 e 2022.
Destaques da Convocação
O principal nome e capitão da seleção é o astro Riyad Mahrez, que lidera uma geração ambiciosa. Ele é acompanhado por jogadores experientes como o zagueiro Aïssa Mandi, que detém o recorde de jogos pela seleção argelina, e o defensor Ramy Bensebaini. Esses atletas trazem a liderança e a experiência necessárias para um campeonato de grande porte.
A Escolha de Luca Zidane
Um dos anúncios que mais chamou a atenção foi a inclusão do goleiro Luca Zidane, filho do renomado craque francês Zinédine Zidane. Com dupla nacionalidade, Luca optou por representar a Argélia, país de origem dos avós, e conquistou a confiança do técnico Petković. Essa presença intensifica a disputa pela posição de titular com Anthony Mandrea.
Renovação e Jovens Talentos
Além dos jogadores mais conhecidos, a convocação reflete uma renovação no elenco, com a inclusão de jovens talentos que têm se destacado no futebol europeu. Entre esses novos nomes estão o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri, o meio-campista Farès Chaïbi e o atacante Mohamed Amoura, que chegam à América do Norte após excelentes temporadas em seus respectivos clubes.
Caminho da Argélia na Copa do Mundo 2026
A Argélia está no Grupo J da Copa do Mundo, onde enfrentará a atual campeã Argentina, além de Áustria e Jordânia. A estreia da seleção argelina está programada para o dia 16 de junho, contra a Argentina, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, localizado no Missouri.
Lista Completa de Convocados
A lista de 27 convocados, divulgada pela seleção argelina, inclui:
- Goleiros: Melvin Mastil, Luca Zidane, Abdelatif Ramdane e Oussama Benbot.
- Defensores: Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri, Zineddine Belaïd, Mohamed Amine Tougai, Jaouen Hadjam, Rafik Belghali, Achref Abada e Samir Chergui.
- Meio-campistas: Houssem Aouar, Farès Chaïbi, Ramiz Zerrouki, Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb e Yacine Titraoui.
- Atacantes: Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Mohamed Amoura, Anis Hadj Moussa, Adil Boulbina, Nadhir Benbouali e Farès Ghedjemis.