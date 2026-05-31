Neste domingo (31), a seleção argelina anunciou oficialmente a lista de 27 jogadores convocados pelo técnico Vladimir Petković para a Copa do Mundo de 2026. A equipe marca retorno ao torneio após ausências nas edições de 2018 e 2022.

Destaques da Convocação

O principal nome e capitão da seleção é o astro Riyad Mahrez, que lidera uma geração ambiciosa. Ele é acompanhado por jogadores experientes como o zagueiro Aïssa Mandi, que detém o recorde de jogos pela seleção argelina, e o defensor Ramy Bensebaini. Esses atletas trazem a liderança e a experiência necessárias para um campeonato de grande porte.

A Escolha de Luca Zidane

Um dos anúncios que mais chamou a atenção foi a inclusão do goleiro Luca Zidane, filho do renomado craque francês Zinédine Zidane. Com dupla nacionalidade, Luca optou por representar a Argélia, país de origem dos avós, e conquistou a confiança do técnico Petković. Essa presença intensifica a disputa pela posição de titular com Anthony Mandrea.

Renovação e Jovens Talentos

Além dos jogadores mais conhecidos, a convocação reflete uma renovação no elenco, com a inclusão de jovens talentos que têm se destacado no futebol europeu. Entre esses novos nomes estão o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri, o meio-campista Farès Chaïbi e o atacante Mohamed Amoura, que chegam à América do Norte após excelentes temporadas em seus respectivos clubes.

Caminho da Argélia na Copa do Mundo 2026

A Argélia está no Grupo J da Copa do Mundo, onde enfrentará a atual campeã Argentina, além de Áustria e Jordânia. A estreia da seleção argelina está programada para o dia 16 de junho, contra a Argentina, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, localizado no Missouri.

Lista Completa de Convocados

A lista de 27 convocados, divulgada pela seleção argelina, inclui: