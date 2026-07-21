O ex-jogador e atual comentarista da Fox Sports, Zlatan Ibrahimović, criticou o volante argentino Leandro Paredes pela confusão generalizada após a final da Copa. Ibra detonou a postura do jogador e revelou que daria uma cabeçada nele caso estivesse em campo.
“Paredes pode agradecer por não haver um jogador como eu em campo. Se eu estivesse lá, teria lhe dado uma cabeçada e sido expulso”, disse o ex-jogador sueco na Fox Sports, conforme registrado pelo ge.
Ibra, por outro lado, também disparou contra a postura passiva dos jogadores da Espanha. Segundo ele, os companheiros de time deveriam defender Gavi e Eric García.
“Não sei o que os jogadores espanhóis estavam fazendo. Eles apenas assistem enquanto um jogador agride um companheiro de equipe”, comentou, conforme registrado pelo ge.