O ídolo argentino Lionel Messi publicou um texto nesta segunda-feira, 20, após o vice na Copa de 2026 diante da Espanha. Em suas redes sociais, o camisa 10 falou sobre seu sentimento e exaltou a campanha da Argentina no torneio.

“A dor é muito grande e essa ferida levará tempo para cicatrizar. Mas também guardo com carinho todas as coisas boas… As partidas que viramos com muita garra, momentos que ficarão para sempre em nossas memórias, e o apoio de um país inteiro que, aliado ao trabalho árduo e à dedicação deste grupo, nos trouxe de volta à elite mundial. É difícil apreciar plenamente nossa conquista agora, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas da Copa do Mundo”, escreveu Messi.

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O camisa 10 da Argentina também agradeceu o apoio que recebeu ao longo do torneio, enaltecendo a união dos argentinos. Ao final, o craque parabenizou a Espanha pela conquista da Copa.

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“Agradeço do fundo do meu coração por cada saudação e mensagem. Mais uma vez, conseguimos nos unir como país e permanecer juntos, compartilhando o imenso orgulho de sermos argentinos. Também quero parabenizar a Espanha pela conquista do campeonato”, concluiu.

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