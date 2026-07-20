Ángel Di María publicou uma mensagem em suas redes sociais neste domingo, 19, exaltando a Argentina após o vice na Copa do Mundo de 2026. Campeão mundial em 2022, o jogador destacou que os argentinos estão orgulhosos da campanha do país no torneio.

“O país está orgulhoso de vocês. O país voltou a estar unido graças ao amor e à garra que vocês colocaram nesta Copa do Mundo. Vocês são história, são lendas, e ninguém jamais poderá tirar isso de vocês”, escreveu.

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Em sua mensagem, Di María também exaltou a trajetória da Argentina nos últimos cinco anos. Sob comando de Lionel Scaloni, a seleção chegou em cinco finais: Copa América (2021 e 2024), Finalíssima (2022) e Copa do Mundo (2022 e 2026). Destas decisões, a albiceleste perdeu apenas a Copa de 2026 diante da Espanha neste domingo, 19.

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“A melhor seleção da história do nosso país. 5 finais seguidas, ninguém poderá tirar isso de vocês. Muito obrigado por tudo. Amo muito vocês”, concluiu Di María.

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