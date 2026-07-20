A Copa do Mundo 2026 chegou ao fim e em um torneio com tantos craques se destacando é difícil eleger os melhores. A redação da PLACAR elegeu o time ideal do Mundial, na formação 4-3-3, com nomes que se destacaram e foram longe na competição.

Seleção ideal da Copa do Mundo

No gol, as estatísticas não permitiram outro: Unai Simón, da Espanha, sofreu apenas um gol ao longo da Copa, sendo o goleiro menos vazado da competição. O número de poucos gols sofridos deve-se a linha de defesa quase perfeita da Espanha. Na seleção, aparecem três nomes: Pedro Porro na lateral-direita, Cucurella na esquerda, e Cubarsí, melhor jogador jovem do torneio, como zagueiro. Upamecano, da França, é a exceção e completa a linha defensiva.

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No meio-campo, o volante Rodri, da Espanha, eleito melhor jogador do torneio, é quem faz a contenção. Com sete gols na Copa, o inglês Bellingham também assegurou sua vaga na seleção ideal. Olise, da França, distribuiu sete assistências, quebrando o recorde de mais passes para gol em uma única edição e fecha o setor.

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No ataque, um trio que coloca medo em qualquer adversário. Com dez gols, o francês Kylian Mbappé foi artilheiro da Copa, assumiu a artilharia histórica do torneio e está na seleção ideal. Além dele, o argentino Lionel Messi, que marcou oito gols no torneio, e o norueguês Erling Haaland, que anotou sete, fecham o ataque.

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, eleito o melhor do torneio, também foi o melhor na seleção de PLACAR. Arquiteto de uma equipe que apostou no futebol coletivo, o espanhol organizou um time capaz de provar o contrário sobre a “Copa dos Protagonistas” e levou os espanhóis ao bicampeonato mundial.

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