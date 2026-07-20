Rudi Garcia não é mais o técnico da Bélgica. A Federação Belga de Futebol (KBVB) anunciou nesta segunda-feira, 20, que optou por não renovar o contrato do treinador francês. Com isso, Garcia deixa a seleção após levá-la às quartas de final da Copa de 2026, quando foram eliminados pela Espanha.
Garcia assumiu a seleção belga em fevereiro de 2025, substituindo o então treinador Domenico Tedesco. Sob o comando do francês, a Bélgica conquistou 12 vitórias, seis empates e duas derrotas.
“Após consulta com a Federação Belga de Futebol, decidimos não dar continuidade à excelente colaboração dos últimos 18 meses. Deixo a Bélgica na primeira divisão da Liga das Nações e entre as oito melhores seleções do mundo. Gostaria de agradecer ao meu fantástico grupo de jogadores, ao diretor esportivo Vincent Mannaert e aos torcedores que continuaram nos apoiando durante toda esta Copa do Mundo. Desejo à Bélgica muito sucesso na continuidade da transição geracional que ajudei a iniciar com grande prazer”, declarou Garcia em nota publicada pela KBVB.
O diretor esportivo da Bélgica, Vincent Mannaert, falou sobre o trabalho de Garcia à frente da seleção.
“Rudi Garcia contribuiu absolutamente para a recuperação dos Diabos Vermelhos. Ele foi nomeado técnico da seleção em um contexto esportivo e financeiro difícil. Graças, em parte, à sua dedicação e experiência, a coesão da equipe foi restaurada e um ótimo resultado foi alcançado na recente Copa do Mundo”, declarou Mannaert.
Confira a nota oficial da Bélgica
“Rudi Garcia e a Federação Belga de Futebol (KBVB) não renovarão o contrato, que vigora até 31 de julho de 2026. Rudi Garcia assumiu o cargo em 1º de fevereiro de 2025, sucedendo Domenico Tedesco. Sob seu comando técnico, os Diabos Vermelhos garantiram vaga no Grupo A da Liga das Nações e se classificaram para a Copa do Mundo de 2026. Na Copa do Mundo, os Diabos Vermelhos foram eliminados nas quartas de final pela então campeã mundial, a Espanha.
O diretor esportivo Vincent Mannaert afirmou: “Rudi Garcia contribuiu absolutamente para a recuperação dos Diabos Vermelhos. Ele foi nomeado técnico da seleção em um contexto esportivo e financeiro difícil. Graças, em parte, à sua dedicação e experiência, a coesão da equipe foi restaurada e um ótimo resultado foi alcançado na recente Copa do Mundo.”
Em nome da federação, gostaria, portanto, de agradecer sinceramente a Rudi e seus assistentes pelos últimos 18 meses.
Juntamente com a minha equipe, estou preparando um novo ciclo, que inclui a nomeação de um novo técnico para a seleção nacional.
Rudi Garcia: “Após consulta com a Federação Belga de Futebol, decidimos não dar continuidade à excelente colaboração dos últimos 18 meses. Deixo a Bélgica na primeira divisão da Liga das Nações e entre as oito melhores seleções do mundo. Gostaria de agradecer ao meu fantástico grupo de jogadores, ao diretor esportivo Vincent Mannaert e aos torcedores que continuaram nos apoiando durante toda esta Copa do Mundo. Desejo à Bélgica muito sucesso na continuidade da transição geracional que ajudei a iniciar com grande prazer.”