Acervo PLACAR
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Desde março de 1970, PLACAR conta o futebol brasileiro edição após edição. O acervo digital reúne milhares de matérias históricas — capas, ídolos, Copas, títulos e bastidores — e segue em expansão, com novas matérias e edições digitalizadas ao longo do tempo.
- 56
- anos de história
- 1970
- primeira edição
- +40 mil
- matérias históricas
Década a década
A década do Rei
PLACAR nasce em março de 1970, com Pelé na edição número 1 e uma moeda com a efígie do Rei de brinde. No mesmo ano o Brasil vence o tri no México e nasce o Bola de Prata, a mais prestigiosa premiação do futebol nacional.
Reportagem que faz história
Em 1982, PLACAR lança seu primeiro Guia da Copa e entra para a história do jornalismo ao revelar a Máfia da Loteria Esportiva — 12 meses de apuração e 125 acusados entre árbitros, jogadores e cartolas.
Futebol, sexo e rock 'n roll
A década dos colecionáveis e das edições temáticas. Em 1995, a grande reformulação traz novo projeto gráfico e o slogan que virou lenda — com Edmundo e um ursinho de pelúcia na capa: “o animal precisa de carinho”.
O penta por dentro
PLACAR acompanha a Seleção até o penta em 2002 — o terceiro título do Brasil coberto por dentro pela revista, depois de 1970 e 1994. Guias, pôsteres e a rotina do futebol brasileiro, edição após edição.
Da banca para o digital
A Copa em casa, capa a capa: dos pôsteres de 2010 à entrega da taça no Maracanã em 2014, registrada em uma galeria histórica que hoje vive no acervo digital.
Capas que marcaram época
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Destaques do acervo
Uma seleção de matérias que marcaram época.
Os modelos que saíram de linha em 2012
Na cerimônia de encerramento, um protesto de voluntários
Fernandinho aponta Brasil como favorito ao título da Copa
Argentina humilha Paraguai com 6 a 1 e decide Copa América contra Chile
Atlético-MG vence Botafogo com show de Cazares
Com desfile de craques, Lionel Messi se casa na Argentina
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Opinião: Conmebol, a confederação de futebol que não gosta de futebol
digital
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Perguntas frequentes
Quantas edições estão no acervo?
O acervo digital reúne milhares de matérias históricas e dezenas de edições digitalizadas, em expansão contínua — novas matérias e edições entram ao longo do tempo.
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