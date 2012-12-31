Acervo PLACAR

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Desde março de 1970, PLACAR conta o futebol brasileiro edição após edição. O acervo digital reúne milhares de matérias históricas — capas, ídolos, Copas, títulos e bastidores — e segue em expansão, com novas matérias e edições digitalizadas ao longo do tempo.

56
anos de história
1970
primeira edição
+40 mil
matérias históricas
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Década a década

  1. A década do Rei

    PLACAR nasce em março de 1970, com Pelé na edição número 1 e uma moeda com a efígie do Rei de brinde. No mesmo ano o Brasil vence o tri no México e nasce o Bola de Prata, a mais prestigiosa premiação do futebol nacional.

  2. Reportagem que faz história

    Em 1982, PLACAR lança seu primeiro Guia da Copa e entra para a história do jornalismo ao revelar a Máfia da Loteria Esportiva — 12 meses de apuração e 125 acusados entre árbitros, jogadores e cartolas.

  3. Futebol, sexo e rock 'n roll

    A década dos colecionáveis e das edições temáticas. Em 1995, a grande reformulação traz novo projeto gráfico e o slogan que virou lenda — com Edmundo e um ursinho de pelúcia na capa: “o animal precisa de carinho”.

  4. O penta por dentro

    PLACAR acompanha a Seleção até o penta em 2002 — o terceiro título do Brasil coberto por dentro pela revista, depois de 1970 e 1994. Guias, pôsteres e a rotina do futebol brasileiro, edição após edição.

  5. Da banca para o digital

    A Copa em casa, capa a capa: dos pôsteres de 2010 à entrega da taça no Maracanã em 2014, registrada em uma galeria histórica que hoje vive no acervo digital.

Capas que marcaram época

  • Capa da edição número 1 de PLACAR, de março de 1970, estampando Pelé.
    Edição 1 · Pelé1970
  • Capa da PLACAR nº 649, de outubro de 1982, que revelou a Máfia da Loteria Esportiva.
    Edição 649 · Máfia da Loteria1982
  • Capa da PLACAR em edição especial sobre goleiros, dos anos 1990.
    Especial GoleirosAnos 1990
  • A capa de PLACAR com Edmundo e o ursinho de pelúcia, de 1995.
    Edmundo, “o Animal”1995
  • Capa da PLACAR com Luis Suárez, do Grêmio, na era da nova gestão.
    Suárez, “ele não morde”2022

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Destaques do acervo

Uma seleção de matérias que marcaram época.

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Quantas edições estão no acervo?

O acervo digital reúne milhares de matérias históricas e dezenas de edições digitalizadas, em expansão contínua — novas matérias e edições entram ao longo do tempo.

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