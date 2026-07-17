A Argentina do técnico Lionel Scaloni chegou a mais uma final de Copa do Mundo, pela segunda vez seguida, e tenta conquistar o bicampeonato em cima da Espanha. A final acontece neste domingo, 19, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Com uma base consolidada da que equipe conquistou o Tri em 2022, a equipe de Lionel Scaloni possui apenas nove novidades em relação ao último Mundial. Chama a atenção que dois dos novos atletas, Giuliano Simeone e Nico Paz, aumentaram o número de jogadores que nunca atuaram por clubes do país.

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A dupla se junta às estrelas Lionel Messi e Dibu Martínez, que deixaram o país antes de estrearem profissionalmente. Todos os outros 22 convocados para o Mundial 2026 começaram suas trajetórias no Campeonato Argentino.

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Saída na adolescência

Caso mais clássico de todos, já é conhecida a história da saída de Lionel Messi do New’s Old Boys para o Barcelona. O futuro craque tinha 13 anos quando o clube catalão aceitou financiar seu tratamento médico para deficiência de hormônio do crescimento, em 2000.

Assim, Messi seguiu para La Masia e começou a sua trajetória de mais de 20 anos no futebol europeu, onde conquistou todos os troféus e prêmios individuais.

Diferente do despertar precoce do maior artilheiro da história das Copas, Dibu Martinez demorou para despontar em sua carreira. O goleiro provocador ficou no Independiente até os 16 anos, mas terminou a sua formação no Arsenal, onde acumulou empréstimos e a partidas no banco.

Tudo mudou com a transferência para o Aston Villa, em 2020, quando começou a ser chamado por Scaloni e se tornou fundamental na conquista do Tri argentino, em 2022.

Legado familiar

Giuliano Simeone e Nico Paz compartilham um legado em comum: ambos são filhos de ex-jogadores. Curiosamente, Diego Simeone e Pablo Paz jogaram juntos na seleção argentina que disputou a Copa de 1998.

Nascido em Roma, na Itália, onde o pai defendia a Lazio, Giuliano fez a maior parte de sua formação no River Plate, mas deixou o clube antes de jogar nos profissionais. O atacante terminou sua base no Atlético de Madrid, e estreou sob o comando de seu pai, que é técnico da equipe há mais de 14 anos.

Já Nico Paz nasceu na Espanha, numa época em que seu pai atuava como zagueiro do Real Valladolid. Nico sempre fez base no futebol espanhol e foi recrutado pelo Real Madrid aos 12 anos. O talentoso meia chegou a estrear profissionalmente pelo clube Merengue, em 2023, mas sem espaço, trocou Madrid por Como, e se destacou sob a batuta de Cesc Fábregas.

Onde surgiram os jogadores da Argentina?

O clube que mais revelou jogadores para a seleção argentina que disputa a Copa do Mundo 2026 é o River Plate, com seis nomes: Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone*, Enzo Fernández e Julián Alvarez.

A segunda colocação é dividida por Racing e Boca Júniors, com três nomes cada. Vélez e Argentinos Juniors dividem o terceiro posto, com dois nomes.

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Lista completa de base dos jogadores da Argentina

Gerónimo Rulli – Estudiantes de La Plata

– Estudiantes de La Plata Juan Musso – Racing

– Racing Dibu Martínez – Independiente/Arsenal

– Independiente/Arsenal Marcos Senesi – San Lorenzo

– San Lorenzo Facundo Medina – River Plate

– River Plate Gonzalo Montiel – River Plate

– River Plate Nicolás Tagliafico – Banfield

– Banfield Nahuel Molina – Boca Juniors

– Boca Juniors Nicolás Otamendi – Vélez

– Vélez Cuti Romero – Belgrano

– Belgrano Lisandro Martínez – Newell’s Old Boys

– Newell’s Old Boys Exequiel Palacios – River Plate

– River Plate Lo Celso – Rosário Central

– Rosário Central Nico González – Argentinos Juniors

– Argentinos Juniors Valentín Barco – Boca Juniors

– Boca Juniors Giuliano Simeone – Atlético de Madrid / River Plate

– Atlético de Madrid / River Plate Thiago Almada – Vélez

– Vélez Leandro Paredes – Boca Juniors

– Boca Juniors Rodrigo De Paul – Racing

– Racing Alexis Mac Allister – Argentinos Juniors

– Argentinos Juniors Nico Paz – Real Madrid

– Real Madrid Enzo Fernandéz – River Plate

– River Plate Flaco López – Lánus

– Lánus Lautaro Martínez – Racing

– Racing Julián Alvárez – River Plate

– River Plate Lionel Messi – Barcelona