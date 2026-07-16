Raça e garra argentina. Esses dois adjetivos poderiam facilmente definir a campanha de uma seleção que se acostumou a decidir partidas no último suspiro ao longo da Copa de 2026. Dos 19 gols marcados no torneio, oito deles saíram nos últimos 15 minutos do tempo regulamentar. O verdadeiro Scaloni Time.
Classificações no suor
No mata-mata, cinco dos 11 gols foram marcados no fim das partidas. Nos jogos diante de Suíça e Cabo Verde, ambos decididos na prorrogação, quatro tentos foram anotados durante o tempo adicional. Isso significa que apenas dois gols saíram nos primeiros 75 minutos de jogo: Mac Allister contra Suíça e Messi contra Cabo Verde.
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Na fase de grupos, o Scaloni Time foi menos decisivo do que na fase eliminatória, aparecendo quando a Argentina já estava vencendo. E os gols tem nome e sobrenome: Lionel Messi.
Contra a Argélia, Messi marcou o terceiro e último gol aos 76 minutos, quando o jogo já estava 2 a 0 para a Argentina. Diante da Argélia, a albiceleste vencia por 1 a 0 quando o camisa 10 marcou o segundo gol nos acréscimos e fechou o marcador. Já na vitória sobre a Jordânia, Messi marcou aos 80 minutos, fechando o jogo em 3 a 1.
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