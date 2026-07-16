Raça e garra argentina. Esses dois adjetivos poderiam facilmente definir a campanha de uma seleção que se acostumou a decidir partidas no último suspiro ao longo da Copa de 2026. Dos 19 gols marcados no torneio, oito deles saíram nos últimos 15 minutos do tempo regulamentar. O verdadeiro Scaloni Time.

Classificações no suor

No mata-mata, cinco dos 11 gols foram marcados no fim das partidas. Nos jogos diante de Suíça e Cabo Verde, ambos decididos na prorrogação, quatro tentos foram anotados durante o tempo adicional. Isso significa que apenas dois gols saíram nos primeiros 75 minutos de jogo: Mac Allister contra Suíça e Messi contra Cabo Verde.

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Semifinal – Inglaterra 1 x 2 Argentina – Inglaterra: Anthony Gordon (55′); Argentina: Enzo Fernández (85′) e Lautaro Martínez (92′)

Quartas de final – Argentina 3 x 1 Suíça – Argentina: Mac Allister (10′), Julian Álvarez (112′ – prorrogação) e Lautaro Martínez (121′ – prorrogação); Suíça: Dan Ndoye (67′)

Oitavas de final – Argentina 3 x 2 Egito – Argentina: Cuti Romero (79′), Messi (83′) e Enzo Fernández (92′) ; Egito: Yasser Ibrahim (15′) e Ziko (67′)

; Egito: Yasser Ibrahim (15′) e Ziko (67′) 16 avos de final – Argentina 3 x 2 Cabo Verde – Argentina: Messi (29′), Lautaro (92′ – prorrogação) e Diney (Gol contra – 111′ – prorrogação); Cabo Verde: Deroy Duarte (59′) e Sidny Lopes (103′ – prorrogação)

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Ampliando o placar

Na fase de grupos, o Scaloni Time foi menos decisivo do que na fase eliminatória, aparecendo quando a Argentina já estava vencendo. E os gols tem nome e sobrenome: Lionel Messi.

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Contra a Argélia, Messi marcou o terceiro e último gol aos 76 minutos, quando o jogo já estava 2 a 0 para a Argentina. Diante da Argélia, a albiceleste vencia por 1 a 0 quando o camisa 10 marcou o segundo gol nos acréscimos e fechou o marcador. Já na vitória sobre a Jordânia, Messi marcou aos 80 minutos, fechando o jogo em 3 a 1.

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Jordânia 1 x 3 Argentina – Argentina: Lo Celso (19′), Lautaro (31′) e Messi (80′) ; Jordânia: Mousa Tamari (55′)

; Jordânia: Mousa Tamari (55′) Argentina 2 x 0 Áustria – Messi (38′) e Messi (95′)

Argentina 3 x 0 Argélia – Messi (17′), Messi (60′) e Messi (76′)