Após mais uma eliminação traumática da Inglaterra, que levou a virada da Argentina, o jornal britânico The Telegraph apontou “31 truques sujos” que os argentinos usaram na vitória. Com a vitória por 2 a 1, a equipe comandada por Scaloni foi à final da Copa do Mundo, e enfrentará a Espanha, no próximo domingo, 19, às 16h (de Brasília).

O jornal chegou a se referir aos sul-americanos como “mestres das artes das trevas”, o que pode ser entendido como a famosa “catimba argentina”. De provocações a cera do goleiro Dibu Martínez, o tabloide britânico apontou as estratégias utilizadas pelos argentinos para tirar os ingleses do jogo.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Os 31 “truques sujos” apontados pelo The Telegraph

1 min

A ferocidade da partida começa logo no primeiro minuto, quando Alexis Mac Allister acerta Elliot Anderson após pressioná-lo apenas 19 segundos depois do início da semifinal.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

2 min

Os ânimos se exaltam quando Leandro Paredes empurra Jude Bellingham pelas costas sem necessidade. O jogador do Real Madrid reage, o que faz atletas das duas equipes se envolverem para separar a confusão.

3 min

A estratégia da Argentina de não deixar a Inglaterra construir jogadas fica evidente quando, poucos segundos após o reinício da partida, Enzo Fernández chega atrasado em Anderson e o atinge com o antebraço na parte de trás da cabeça.

6 min

A nova contratação de £166 milhões do Manchester City volta a se envolver em confusão quando Giuliano Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, chuta a parte de trás do pé de Anderson.

11 min

Os jogadores da Inglaterra começam a reagir quando Fernández não é punido por mais uma falta em Anderson e, com a jogada em andamento, os dois acabam lutando no chão enquanto tentam se levantar.

11 min

Enquanto isso acontece, Morgan Rogers tenta recompor a defesa durante um rápido contra-ataque argentino e o meio-campista do Aston Villa é deliberadamente derrubado.

13 min

Depois de Simeone ser flagrado em impedimento pelo assistente, Jordan Pickford tromba com ele na tentativa de pegar a bola, e o meio-campista do Atlético de Madrid estica o pé em direção ao goleiro.

15 min

Leandro Paredes faz um grande desarme em Bellingham, que sente o impacto e permanece caído, ouvindo provocações do argentino.

16 min

Anthony Gordon dispara em velocidade e é imediatamente derrubado por Simeone, que ainda lhe dá um tapinha condescendente na cabeça antes de voltar para defender a cobrança da falta.

24 min

Simeone é advertido pelo árbitro Ismail Elfath em uma cobrança de escanteio para não bloquear Pickford, mas faz isso mesmo assim. Elfath apita falta assim que a bola é colocada em jogo.

28 min

Mac Allister chega atrasado em Reece James, mas a jogada não é marcada como falta. A frustração já toma conta da área técnica da Inglaterra, e Thomas Tuchel perde a paciência.

31 min

Fernández entra na frente de uma fila de três jogadores para fazer falta em Bellingham, depois que o meio-campista inglês já havia deixado Simeone para trás.

33 min

Marc Guéhi ganha a frente de Simeone e, na disputa pela bola, o atacante usa a cabeça na tentativa de cometer a falta.

34 min

O lateral-direito argentino Nahuel Molina também entra na confusão ao atingir Bellingham pelas costas.

36 min

Lionel Messi dribla Kane e Gordon antes de Anderson acertá-lo em cheio, recebendo, de forma surpreendente, o primeiro cartão amarelo da partida. Enquanto cai, Messi ainda dá um leve chute em Djed Spence.

37 min

Os jogadores da Argentina protestam, dando início a uma grande discussão no meio-campo. Kane cobre a boca para falar com o árbitro enquanto Anderson recebe o cartão amarelo, levando Mac Allister e Paredes a pedirem insistentemente sua expulsão. Um jogador não pode ser expulso apenas por cobrir a boca ao falar com o árbitro; isso só pode acontecer quando ele faz isso para falar de forma confrontadora com um adversário.

41 min

Rogers parte em contra-ataque, mas Lisandro Martínez o puxa, e finalmente Elfath decide advertir um jogador argentino com cartão amarelo.

45+1 min

Enquanto James tenta cobrar um lateral rapidamente com uma bola nova, alguém do banco da Argentina joga a bola antiga de volta ao campo para retardar a reposição.

45+2 min

Paredes deixa a sola alta em Anderson quando o primeiro tempo já se encaminhava para o fim.

Intervalo

Messi e Fernández cercam o árbitro para reclamar assim que ele apita o intervalo. Messi continua reclamando enquanto os dois seguem para o túnel.

48 min

Bellingham pressiona Messi na linha de fundo e, quando ambos saem rolando para fora do campo, Messi empurra o meio-campista inglês contra a placa de publicidade.

51 min

Mesmo sem aparecer muito no jogo, o jogador argentino com maior chance de receber um cartão finalmente é advertido. Cristian Romero leva amarelo por agarrar Bellingham com os dois braços e derrubá-lo para impedir um contra-ataque.

53 min

Simeone balança o braço para trás e acerta o rosto de Spence. Sem cartão amarelo.

58 min

Enquanto Pickford tenta ficar com a bola, Romero permanece em pé em vez de abaixar a cabeça, e o goleiro do Everton acaba caindo sobre ele.

73 min

O gol da Inglaterra diminui a agressividade da Argentina, mas ela volta após a pausa para hidratação, quando Messi dá uma leve empurrada em Spence durante uma cobrança de lateral.

85 min

Depois do gol de Fernández, Romero aproveita para comemorar gritando na cara de um abatido Pickford.

88 min

Pouco depois do empate argentino, John Stones sofre uma pancada na cabeça e a partida é paralisada. Os jogadores da Argentina cercam o árbitro para reclamar.

90+2 min

Bellingham tenta conduzir a Inglaterra ao ataque e, quando a bola sai para lateral, Gonzalo Montiel dirige provocações ao camisa 10 inglês.

90+7 min

Com a Inglaterra já perdendo após o gol de cabeça de Lautaro Martínez nos acréscimos, Emiliano Martínez segura uma bola aérea e cai no gramado para ganhar tempo, exibindo um enorme sorriso de deboche.

Fim de jogo

As efusivas comemorações da Argentina irritam alguns jogadores ingleses que conseguiram manter o controle durante a partida. Dean Henderson empurra o autor do gol, Lautaro Martínez, enquanto Rogers se envolve em uma confusão com um grupo de jogadores e Bellingham dá um tapa na parte de trás da cabeça do reserva Valentín Barco.

Após a partida

Os jogadores da Argentina comemoram com uma faixa, lançada por torcedores, com a frase: “Las Malvinas son Argentinas” (“As Malvinas são argentinas”). Por se tratar de uma manifestação política, isso pode render problemas com a Fifa.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google