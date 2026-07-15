Argentina e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira, 15, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos.

Argentina

A única novidade na escalação da Argentina é a saída de De Paul para a entrada de Giuliano Simeone. O técnico Lionel Scaloni manteve Julián Álvarez entre os titulares. Assim, o camisa 9 formará a dupla de ataque ao lado de Lionel Messi.

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Com isso, a Argentina vai a campo com: Dibu Martínez; Nahuel Molina; Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández; Julián Álvarez e Lionel Messi.

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Inglaterra

As principais novidades para a semifinal estão na linha defensiva. Na lateral-esquerda, Djed Spence ganhou a titularidade, enquanto Reece James, recuperado de lesão, inicia o jogo na lateral-direita. Já Morgan Rogers, que entrou no final do duelo contra os noruegueses, assumiu a titularidade no lugar de Madueke.

Com isso, a Inglaterra vai a campo com: Jordan Pickford; Reece James, Marc Guéhi, John Stones e Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson e Jude Bellingham; Anthony Gordon, Harry Kane e Morgan Rogers.

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