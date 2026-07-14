França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, 14, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, Estados Unidos.
França
Antes do duelo a dúvida era quem seria titular na ponta-esquerda e o treinador Didier Deschamps optou por escalar Barcola entre os titulares. Além do ponta, o comandante promoveu uma mudança no meio-campo: Koné deixa a equipe para a entrada de Tchouaméni.
Com isso, a França entra em campo com: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot e Michael Olise; Bradley Barcola, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.
Espanha
Do lado espanhol, o técnico Luis de la Fuente manteve Fabián Ruiz na equipe titular. O camisa 8 da seleção espanhola foi titular na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas, partida na qual marcou um gol. Pedri, que vinha sendo titular, segue no banco.
Com isso, a Espanha entra em campo com: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal e Lamine Yamal.