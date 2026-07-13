O PSG tem um novo alvo para a próxima temporada: Lucas Digne. Titular da França na Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo chamou atenção do clube após boas atuações no torneio. A informação é do jornalista Tom Collomosse, do Daily Mail.
Além das atuações na Copa, o PSG enxerga Digne como “uma alternativa ideal a Nuno Mendes”, lateral-esquerdo titular do clube, conforme relata a apuração. Caso a transferência seja concretizada, o francês de 32 anos retornará ao time após dez anos, quando foi vendido ao Barcelona.
Apesar do contrato com o Aston Villa ser válido até junho de 2028, há uma cláusula que permite que Digne negocie com o PSG. Caso ela seja acionada, o atleta poderá abrir conversas com o clube francês, segundo o portal.
Supercopa da Uefa
Após a Copa do Mundo, PSG e Aston Villa se enfrentam pela Supercopa da Uefa. O confronto coloca frente a frente o clube francês, campeão da Champions League, e o time inglês, vencedor da Europa League. A partida acontece no dia 12 de agosto, às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, Áustria.