O PSG tem um novo alvo para a próxima temporada: Lucas Digne. Titular da França na Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo chamou atenção do clube após boas atuações no torneio. A informação é do jornalista Tom Collomosse, do Daily Mail.

Além das atuações na Copa, o PSG enxerga Digne como “uma alternativa ideal a Nuno Mendes”, lateral-esquerdo titular do clube, conforme relata a apuração. Caso a transferência seja concretizada, o francês de 32 anos retornará ao time após dez anos, quando foi vendido ao Barcelona.

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Apesar do contrato com o Aston Villa ser válido até junho de 2028, há uma cláusula que permite que Digne negocie com o PSG. Caso ela seja acionada, o atleta poderá abrir conversas com o clube francês, segundo o portal.

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Supercopa da Uefa

Após a Copa do Mundo, PSG e Aston Villa se enfrentam pela Supercopa da Uefa. O confronto coloca frente a frente o clube francês, campeão da Champions League, e o time inglês, vencedor da Europa League. A partida acontece no dia 12 de agosto, às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, Áustria.

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