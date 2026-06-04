O Benfica confirmou nesta quinta-feira, 4, que José Mourinho será treinador do Real Madrid caso Florentino Pérez seja reeleito presidente do clube espanhol, em pleito marcado para o próximo domingo,7.

Pela liberação antecipada, o clube lisboeta informou que receberá € 15 milhões (cerca de R$ 76 milhões) pela integralidade da cláusula de rescisão do contrato de Mourinho, que ainda tinha um ano de vigência.

Ciente da grande possibilidade de que Florentino vença Enrique Riquelme no pleito presidencial, o Benfica pretende ganhar tempo para oficializar Marco Silva, que deixou o comando do Fulham, como seu treinador para a temporada 2026/27.

O comunicado do Benfica sobre José Mourinho:

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que a candidatura do Presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid CF manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 7 de junho de 2026. A verificar-se tal cenário, a contratação será realizada pelo valor de €15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor”.

Como foi a passagem de Mourinho pelo Real Madrid

Caso Florentino Pérez seja reeleito, Mourinho retornará para sua segunda passagem pelo Real Madrid. O polêmico treinador português dirigiu o maior campeão europeu entre 2010 e 2013 e conquistou três títulos: LaLiga de 2011/12, a Copa do Rei, de 2010/11 e a Supercopa da Espanha, em 2012.

Neste período, Mourinho rivalizou com Pep Guardiola, do Barcelona, e levou a pior na maioria dos confrontos. Também foi diversas vezes apontado como o responsável por incendiar o vestiário da seleção espanhola, com as constantes brigas entre atletas de Real e Barça nos clássicos.

Mourinho substituirá Álvaro Arbeloa, que foi seu atleta durante a primeira passagem, e terá de colocar ordem em uma equipe repleta de estrelas, mas que passou em branco nas duas últimas temporadas, coincidindo com a chegada do astro Kylian Mbappé.