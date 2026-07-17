O Ajax anunciou, nesta sexta-feira, 17, a contratação do atacante Marcos Leonardo, que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em nota, o clube holandês disse que pagará menos de 20 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões) pelo jogador. O contrato do brasileiro será válido até 30 de junho de 2031.

“Ajax, Al-Hilal e Marcos Leonardo chegaram a um acordo para a transferência do atacante para Amsterdã. O brasileiro de 23 anos assinará um contrato de cinco temporadas, até 30 de junho de 2031. O Ajax pagará ao clube saudita uma taxa de transferência de pouco menos de 20 milhões de euros”, escreveu o Ajax.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Com isso, Marcos Leonardo retorna à Europa após pouco menos de dois anos. Em setembro de 2024, o atacante deixou o Benfica, de Portugal, para reforçar o Al-Hilal. Pelo clube saudita, o brasileiro registrou 48 gols e cinco assistências em 82 jogos.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

“Estou muito feliz por estar aqui. É como voltar para casa. Este é um projeto ambicioso e fiquei muito feliz quando recebi a proposta e a oportunidade de vir jogar pelo Ajax. Isso me trouxe muita alegria”, revelou o atacante, conforme publicado pelo Ajax.

O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, também falou sobre a contratação de Marcos Leonardo. Na mesma nota, o dirigente destacou as expectativas sobre o atacante brasileiro.

“Já faz algum tempo que estamos impressionados com o Marcos e, por isso, estamos muito felizes por ele ter assinado conosco. Apesar da pouca idade, ele já tem muita experiência; disputou mais de 250 partidas oficiais como profissional e marcou mais de 100 gols. Sua principal missão aqui é marcar gols, e temos plena confiança nele”, revelou Jordi Cruijff.

Trajetória de Marcos Leonardo

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo defendeu o clube entre 2020 e 2023. Neste período, o atacante anotou 54 gols e 11 assistências em 168 jogos. Estes números atraíram o interesse do Benfica, que acertou a transferência do jogador em janeiro de 2024.

Pelo clube português, no entanto, Marcos Leonardo não recebeu muitas oportunidades. Em 24 partidas, o atacante marcou oito gols e deu uma assistência. Oito meses depois, o atleta foi comprado pelo Al-Hilal, clube que defendeu antes de ser adquirido pelo Ajax e voltar à Europa.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Números de Marcos Leonardo na carreira

277 jogos

113 gols

17 assistências