O atacante Richarlison, do Tottenham, entrou na mira da Juventus, da Itália. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o brasileiro entrou na lista de alternativas para o ataque da equipe.

Richarlison, no entanto, não é visto como o plano principal da Velha Senhora. Segundo a apuração, o francês Kolo Muani, que pertence ao PSG e disputou a última temporada no Tottenham, é o favorito da Juve. A diretoria do clube italiano ofereceu 40 milhões de euros (cerca de R$ 244 milhões) pelo atacante, mas o time francês pede mais.

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Caso a transferência não se concretize, a Juventus deve iniciar negociações por Richarlison. Com contrato válido até junho de 2027 com o Tottenham, o atacante não apresentou interesse em uma eventual renovação. Segundo o jornal, uma proposta entre 20 e 25 milhões de euros (cerca de R$ 117 a R$ 147 milhões) deve fazer com que os Spurs liberem o atleta.

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Além do atacante brasileiro, a Juventus também monitora outros nomes no mercado. Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, e Folarin Balogun, do Monaco, são outras alternativas para o ataque da equipe, de acordo com a publicação.

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Números de Richarlison pelo Tottenham

133 jogos

32 gols

15 assistências