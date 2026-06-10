Depois de desistir da negociação por Alisson a Juventus continua no mercado em busca de um novo goleiro. O nome da vez é Emiliano Martínez, campeão mundial com a Argentina. Segundo o jornalista italiano Romeo Agresti, a Vecchia Signora já teria acertado termos de contrato com Dibu, restando a negociação com o Aston Villa, clube do jogador.

Aos 33 anos, o goleiro conquistou a Liga Europa nesta temporada com o time inglês, o primeiro título do clube em 44 anos. Na final contra o Friburg, Dibu disputou a partida com uma fratura no dedo anelar da mão direita e ainda se recupera da lesão, a seis dias da estreia da Argentina, contra a Argélia, no dia 16.

Flerte entre Dibu e Manchester United

No fim da temporada 2024/25, Dibu Martínez estava pronto para se despedir dos torcedores do Aston Villa e trocar de clube. Na última partida em casa do Campeonato Inglês, o goleiro se emocionou enquanto agradecia a torcida dos Villans.

O destino seria o Manchester United, que procurava um novo goleiro para a temporada seguinte e Dibu era um pedido do técnico Rúben Amorim. No entanto, a diretoria do clube optou por uma alternativa mais jovem e Senne Lammens foi contratado. Com isso, o arqueiro argentino ficou em Birmigham.