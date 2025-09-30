Campeonato Italiano: veja a lista completa de todos os campeões da Série A

Entre hegemonias e surpresas, a Série A reúne mais de um século de glórias e rivalidades que moldaram o futebol italiano.
A Série A, principal divisão do futebol italiano, é uma das ligas mais tradicionais e competitivas do mundo. Ao longo de mais de um século de história, o cobiçado troféu, conhecido como Scudetto, foi erguido por gigantes do esporte, protagonizando rivalidades históricas e momentos inesquecíveis. O Napoli é o atual campeão da temporada 2024/25, conquistando seu 4º título.
PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital
A história da Série A é marcada pela supremacia de um trio de gigantes do futebol italiano. A Juventus lidera o ranking de conquistas, com 36 títulos, e se firmou como a principal força do país , destaque para a impressionante sequência de nove campeonatos consecutivos entre 2012 e 2020. Logo atrás aparecem os rivais de Milão: a Internazionale, com 20 Scudettos, e o Milan, com 19. Somados, os três clubes acumulam 75 títulos, evidenciando sua ampla dominância no cenário nacional.
Embora o trio de ferro concentre a maioria dos títulos, outros clubes também deixaram sua marca na história da Série A. O Genoa foi uma das primeiras potências do futebol italiano, conquistando nove campeonatos. O Torino, com sete títulos, é eternizado pelo lendário “Grande Torino” dos anos 1940, cuja trajetória foi interrompida tragicamente por um acidente aéreo. Bologna e Pro Vercelli também figuram entre os multicampeões, com sete troféus cada. Em tempos mais recentes, equipes como Napoli, Roma e Lazio romperam a hegemonia tradicional e levaram o Scudetto para suas cidades — com destaque para o Napoli, que voltou ao topo em 2022/23, conquistando seu primeiro título desde a era Maradona.
1898: Genoa
1899: Genoa
1900: Genoa
1901: Milan
1902: Genoa
1903: Genoa
1904: Genoa
1905: Juventus
1906: Milan
1907: Milan
1908: Pro Vercelli
1909: Pro Vercelli
1909/10: Internazionale
1910/11: Pro Vercelli
1911/12: Pro Vercelli
1912/13: Pro Vercelli
1913/14: Casale
1914/15: Genoa
1919/20: Internazionale
1920/21: Pro Vercelli
1921/22: Novese (FIGC), Pro Vercelli (CCI)
1922/23: Genoa
1923/24: Genoa
1924/25: Bologna
1925/26: Juventus
1926/27: Torino (título revogado)
1927/28: Torino
1928/29: Bologna
1929/30: Internazionale
1930/31: Juventus
1931/32: Juventus
1932/33: Juventus
1933/34: Juventus
1934/35: Juventus
1935/36: Bologna
1936/37: Bologna
1937/38: Internazionale
1938/39: Bologna
1939/40: Internazionale
1940/41: Bologna
1941/42: Roma
1942/43: Torino
1945/46: Torino
1946/47: Torino
1947/48: Torino
1948/49: Torino
1949/50: Juventus
1950/51: Milan
1951/52: Juventus
1952/53: Internazionale
1953/54: Internazionale
1954/55: Milan
1955/56: Fiorentina
1956/57: Milan
1957/58: Juventus
1958/59: Milan
1959/60: Juventus
1960/61: Juventus
1961/62: Milan
1962/63: Internazionale
1963/64: Bologna
1964/65: Internazionale
1965/66: Internazionale
1966/67: Juventus
1967/68: Milan
1968/69: Fiorentina
1969/70: Cagliari
1970/71: Internazionale
1971/72: Juventus
1972/73: Juventus
1973/74: Lazio
1974/75: Juventus
1975/76: Torino
1976/77: Juventus
1977/78: Juventus
1978/79: Milan
1979/80: Internazionale
1980/81: Juventus
1981/82: Juventus
1982/83: Roma
1983/84: Juventus
1984/85: Hellas Verona
1985/86: Juventus
1986/87: Napoli
1987/88: Milan
1988/89: Internazionale
1989/90: Napoli
1990/91: Sampdoria
1991/92: Milan
1992/93: Milan
1993/94: Milan
1994/95: Juventus
1995/96: Milan
1996/97: Juventus
1997/98: Juventus
1998/99: Milan
1999/00: Lazio
2000/01: Roma
2001/02: Juventus
2002/03: Juventus
2003/04: Milan
2004/05: Título revogado (Calciopoli)
2005/06: Internazionale (título atribuído após escândalo)
2006/07: Internazionale
2007/08: Internazionale
2008/09: Internazionale
2009/10: Internazionale
2010/11: Milan
2011/12: Juventus
2012/13: Juventus
2013/14: Juventus
2014/15: Juventus
2015/16: Juventus
2016/17: Juventus
2017/18: Juventus
2018/19: Juventus
2019/20: Juventus
2020/21: Internazionale
2021/22: Milan
2022/23: Napoli
2023/24: Internazionale
2024/25: Napoli
Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.