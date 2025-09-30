Campeonato Italiano: veja a lista completa de todos os campeões da Série A

Entre hegemonias e surpresas, a Série A reúne mais de um século de glórias e rivalidades que moldaram o futebol italiano.

A Série A, principal divisão do futebol italiano, é uma das ligas mais tradicionais e competitivas do mundo. Ao longo de mais de um século de história, o cobiçado troféu, conhecido como Scudetto, foi erguido por gigantes do esporte, protagonizando rivalidades históricas e momentos inesquecíveis. O Napoli é o atual campeão da temporada 2024/25, conquistando seu 4º título.

Os maiores campeões da Itália

A história da Série A é marcada pela supremacia de um trio de gigantes do futebol italiano. A Juventus lidera o ranking de conquistas, com 36 títulos, e se firmou como a principal força do país , destaque para a impressionante sequência de nove campeonatos consecutivos entre 2012 e 2020. Logo atrás aparecem os rivais de Milão: a Internazionale, com 20 Scudettos, e o Milan, com 19. Somados, os três clubes acumulam 75 títulos, evidenciando sua ampla dominância no cenário nacional.

Outros campeões históricos

Embora o trio de ferro concentre a maioria dos títulos, outros clubes também deixaram sua marca na história da Série A. O Genoa foi uma das primeiras potências do futebol italiano, conquistando nove campeonatos. O Torino, com sete títulos, é eternizado pelo lendário “Grande Torino” dos anos 1940, cuja trajetória foi interrompida tragicamente por um acidente aéreo. Bologna e Pro Vercelli também figuram entre os multicampeões, com sete troféus cada. Em tempos mais recentes, equipes como Napoli, Roma e Lazio romperam a hegemonia tradicional e levaram o Scudetto para suas cidades — com destaque para o Napoli, que voltou ao topo em 2022/23, conquistando seu primeiro título desde a era Maradona.

Lista completa de campeões da Série A por temporada

1898: Genoa

1899: Genoa

1900: Genoa

1901: Milan

1902: Genoa

1903: Genoa

1904: Genoa

1905: Juventus

1906: Milan

1907: Milan

1908: Pro Vercelli

1909: Pro Vercelli

1909/10: Internazionale

1910/11: Pro Vercelli

1911/12: Pro Vercelli

1912/13: Pro Vercelli

1913/14: Casale

1914/15: Genoa

1919/20: Internazionale

1920/21: Pro Vercelli

1921/22: Novese (FIGC), Pro Vercelli (CCI)

1922/23: Genoa

1923/24: Genoa

1924/25: Bologna

1925/26: Juventus

1926/27: Torino (título revogado)

1927/28: Torino

1928/29: Bologna

1929/30: Internazionale

1930/31: Juventus

1931/32: Juventus

1932/33: Juventus

1933/34: Juventus

1934/35: Juventus

1935/36: Bologna

1936/37: Bologna

1937/38: Internazionale

1938/39: Bologna

1939/40: Internazionale

1940/41: Bologna

1941/42: Roma

1942/43: Torino

1945/46: Torino

1946/47: Torino

1947/48: Torino

1948/49: Torino

1949/50: Juventus

1950/51: Milan

1951/52: Juventus

1952/53: Internazionale

1953/54: Internazionale

1954/55: Milan

1955/56: Fiorentina

1956/57: Milan

1957/58: Juventus

1958/59: Milan

1959/60: Juventus

1960/61: Juventus

1961/62: Milan

1962/63: Internazionale

1963/64: Bologna

1964/65: Internazionale

1965/66: Internazionale

1966/67: Juventus

1967/68: Milan

1968/69: Fiorentina

1969/70: Cagliari

1970/71: Internazionale

1971/72: Juventus

1972/73: Juventus

1973/74: Lazio

1974/75: Juventus

1975/76: Torino

1976/77: Juventus

1977/78: Juventus

1978/79: Milan

1979/80: Internazionale

1980/81: Juventus

1981/82: Juventus

1982/83: Roma

1983/84: Juventus

1984/85: Hellas Verona

1985/86: Juventus

1986/87: Napoli

1987/88: Milan

1988/89: Internazionale

1989/90: Napoli

1990/91: Sampdoria

1991/92: Milan

1992/93: Milan

1993/94: Milan

1994/95: Juventus

1995/96: Milan

1996/97: Juventus

1997/98: Juventus

1998/99: Milan

1999/00: Lazio

2000/01: Roma

2001/02: Juventus

2002/03: Juventus

2003/04: Milan

2004/05: Título revogado (Calciopoli)

2005/06: Internazionale (título atribuído após escândalo)

2006/07: Internazionale

2007/08: Internazionale

2008/09: Internazionale

2009/10: Internazionale

2010/11: Milan

2011/12: Juventus

2012/13: Juventus

2013/14: Juventus

2014/15: Juventus

2015/16: Juventus

2016/17: Juventus

2017/18: Juventus

2018/19: Juventus

2019/20: Juventus

2020/21: Internazionale

2021/22: Milan

2022/23: Napoli

2023/24: Internazionale

2024/25: Napoli

