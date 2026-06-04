O meio-campista colombiano Richard Ríos, de 26 anos, com passagem pelo Palmeiras, tornou-se um dos principais alvos do Napoli para a próxima janela de transferências do verão europeu de 2026. O clube italiano avalia a possibilidade de apresentar uma proposta pelo jogador, que atualmente defende as cores do Benfica, de Portugal.

Detalhes da Negociação e Valores Envolvidos

De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport e o portal Tribuna.com, o Napoli considera uma investida em Richard Ríos para reforçar seu meio-campo. O interesse no atleta colombiano não é recente. O Benfica, por sua vez, estaria disposto a negociar o jogador por um valor estimado entre €35 milhões e €45 milhões (entre 205 e 265 milhões de reais, pela cotação atual). Contudo, algumas fontes apontam que o Napoli estaria disposto a oferecer cerca de €30 milhões.

Ríos chegou ao Benfica em julho de 2025, vindo do Palmeiras, em uma transação confirmada em aproximadamente €27 milhões. Seu contrato com o clube português é válido até junho de 2030 e inclui uma cláusula de rescisão de €100 milhões.

Desempenho no Benfica e Cenário Futuro

Na temporada 2025/2026, Richard Ríos teve um desempenho notável pelo Benfica. O jogador participou de 45 partidas em todas as competições, com 8 gols marcados e 7 assistências. A possível contratação do meio-campista pelo Napoli pode estar condicionada à saída de Frank Anguissa, atual jogador do clube italiano, que tem sido especulado em outras equipes.

Massimiliano Allegri é o provável novo técnico do Napoli, mas seu interesse específico em Richard Ríos não foi confirmado pelas fontes consultadas. Além do Napoli, outros grandes clubes europeus como Inter de Milão, Roma, Manchester United e Fulham também monitoram a situação do jogador.