Alexander Barboza foi apresentado oficialmente como novo reforço do Palmeiras na última quinta-feira, 16. Na coletiva, o zagueiro falou sobre a expectativa de ser convocado, não pela Argentina, país em que nasceu, mas pelo Uruguai.

Barboza é nascido em Buenos Aires e é filho de pai uruguaio e mãe argentina. Nas categorias de base o jogador chegou a vestir a camisa da Albiceleste, quando ainda estava no River Plate.

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Pela ascendência, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) procurou o zagueiro em 2024, iniciando o processo de naturalização. No ano passado, Barboza viajou para Motevidéu para terminar os trâmites de seu passaporte.

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Mesmo com a escolha por outra seleção, o defensor afirmou que mantém a torcida para a Argentina contra a Espanha, na final da Copa do Mundo, no próximo domingo, 19, às 16h (de Brasília).

“Meu coração está dividido. Hoje torço pela Argentina, muito porque está na final. Estou feliz pelos jogadores, eles merecem. Eu sei o que eles passaram, sei como lutaram. Nos anos anteriores, antes de ganharem, falaram muito. Merecem, é gratificante ver o sacrifício”, afirmou Barboza.

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