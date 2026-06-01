O Palmeiras liberou um comunicado em suas redes sociais defendendo a arbitragem da partida contra a Chapecoense e atacando o que o clube chamou de “narrativas falsas criadas por influenciadores e pseudojornalistas”. A vtória do Verdão no último domingo, 31, foi alvo de questionamentos pelas decisões do árbitro, que anulou um gol da Chape.
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Na nota, o Palmeiras também reclama da expulsão do meia-atacante Allan e de lances em outras rodadas, como um pênalti não dado em Ramon Sosa, contra o Corinthians, e um gol anulado de Bruno Fuchs, contra o Remo.
O clube Alviverde terminou o post atacando parte da mídia, que segundo a equipe, “quer o mal do Palmeiras”.
Veja a nota completa do Palmeiras:
“1. Divulgados pela CBF, os vídeos dos lances revisados pelo VAR no jogo entre Palmeiras e Chapecoense são esclarecedores e desconstroem as falsas narrativas surgiras após mais uma vitória alviverde.
2. Na jogada do gol anulado, tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo concordam que o zagueiro Murilo, do Palmeiras, foi empurrado pelas costas; somente se discute se a infração cometida pelo atleta da Chapecoense interfere ou não na disputa de bola;
3. [É mostrado vídeo do lance de Murilo]
4. Já no lance do pênalti para a equipe catarinense, o VAR afirma não haver “uma imagem que comprove que a falta foi dentro da área”. Ora, se não há imagem conclusiva, por que foi recomendada a revisão?
5. Cabe lembrar que a penalidade foi quase idêntica àquela sofrida pelo atacante Sosa no último Derby, em infração sonegada pelo VAR que poderia ter nos rendido mais 2 pontos;
6. [É mostrado vídeo comparando o pênalti dado para a Chapecoense com o não dado contra o Corinthians]
7. A esta falta de critério, soma-se a expulsão de ontem de Allan pelo mesmo árbitro que, no jogo entre Palmeiras e Athletico-PR, em lance similar envolvendo o lateral palestrino Arthur, exibiu somente um amarelo ao adversário;
8. [É mostrado vídeo comparando os lances de vermelho dado a Allan e amarelo dado ao jogador do Athletico-PR]
9. Vale ressaltar ainda que, na rodada deste domingo, o Remo teve validado um gol oriundo de um toque involuntário no braço de um atleta do time paraense, diferente do que ocorreu quando jogamos no Mangueirão e tivemos um gol anulado de Bruno Fuchs, em erro que custou ao Verdão outros 2 pontos;
10. [É mostrado vídeo do gol do Remo contra o São Paulo]
11. Por fim, sugerimos à Família Palmeiras que não se deixe enganar por narrativas faltas, criadas por influenciadores e pseudojornalistas que se utilizam de desequilíbrio e insinuações em busca de audiência e engajamento. Erros acontecem a favor e contra todos os times;
12. Não consuma conteúdos de quem quer o mal do Palmeiras. Segue o líder!”