O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o atacante Allan, do Palmeiras, por duas partidas. A decisão, proferida em julgamento realizado na quarta-feira, 3 de junho de 2026, refere-se à expulsão do jogador no confronto contra a Chapecoense, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O clube alviverde já manifestou a intenção de recorrer da punição em primeira instância.

Detalhes da Decisão do STJD

Allan recebeu o cartão vermelho direto aos 43 minutos do primeiro tempo da partida, que ocorreu em 31 de maio de 2026. O jogo terminou com vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre a Chapecoense.

O Lance e a Denúncia

O incidente que levou à expulsão envolveu um pisão no pé do jogador Giovanni Augusto, da Chapecoense, com as travas da chuteira. A arbitragem interpretou o lance como uso de força excessiva. O atacante foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta. Durante o julgamento, o relator do processo, José Maria Philomeno, afirmou que, apesar de não haver intenção deliberada de machucar, a jogada foi imprudente ao utilizar a sola da chuteira.

Impacto no Calendário do Palmeiras

Com a suspensão, Allan desfalcará o Palmeiras em dois compromissos importantes do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Os jogos afetados são contra o Coritiba, em 22 de julho, e contra o Atlético-MG, em 26 de julho, caso a decisão da primeira instância seja mantida. O departamento jurídico do Palmeiras já indicou que apresentará recurso ao Tribunal Pleno, buscando reverter ou reduzir a pena.

Outras Penalidades e Recursos

Além da suspensão de Allan, o Palmeiras também foi multado em R$ 2 mil. Esta penalidade foi aplicada devido a um atraso de quatro minutos no retorno da equipe para o segundo tempo da partida contra a Chapecoense, conforme o artigo 206 do CBJD. Em um contexto de recentes decisões do STJD envolvendo o clube, o atacante Paulinho também foi suspenso por uma partida por sua comemoração de gol contra o Flamengo, em 23 de maio.