A Conmebol definiu nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final da Libertadores. A cerimônia aconteceu na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.
Um fato curioso é que três confrontos sorteados eram de times que estavam no mesmo grupo na fase anterior. Todos com brasileiros envolvidos: Mirassol x LDU, Palmeiras x Cerro Porteño e Fluminense x Independiente Rivadavia. O Corinthians encara o Rosario Central.
Confrontos das oitavas da Libertadores
Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI)
Rosario Central (ARG) x Corinthians
Cruzeiro x Flamengo
Tolima (COL) x Independiente Del Valle (EQU)
Mirassol x LDU (EQU)
Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)
Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI)
Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG)
*os times em negrito decidem em casa
As oitavas de final da Libertadores devem acontecer nos dias 11 e 20 de agosto. A Conmebol irá divulgar a divisão das partidas nos próximos dias.