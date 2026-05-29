A Conmebol definiu nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final da Libertadores. A cerimônia aconteceu na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Um fato curioso é que três confrontos sorteados eram de times que estavam no mesmo grupo na fase anterior. Todos com brasileiros envolvidos: Mirassol x LDU, Palmeiras x Cerro Porteño e Fluminense x Independiente Rivadavia. O Corinthians encara o Rosario Central.

Confrontos das oitavas da Libertadores

Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI)

Rosario Central (ARG) x Corinthians

Cruzeiro x Flamengo

Tolima (COL) x Independiente Del Valle (EQU)

Mirassol x LDU (EQU)

Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)

Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI)

Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG)

*os times em negrito decidem em casa

As oitavas de final da Libertadores devem acontecer nos dias 11 e 20 de agosto. A Conmebol irá divulgar a divisão das partidas nos próximos dias.