A fase de grupos da Copa Libertadores chegou ao fim na noite da última quinta-feira, 28. Todos os seis clubes do país que iniciaram a competição carimbaram o passaporte para as oitavas de final.

O sorteio que acontece nesta sexta, 29, a partir das 12h (de Brasília), em Luque, no Paraguai, e definirá os confrontos e todo o chaveamento rumo à grande final será transmitido pelo canal fechado da ESPN, no canal da ESPN no YouTube, no canal da Libertadores no YouTube, no streaming Disney+ e na ge tv.

De acordo com as regras da Conmebol, os 16 times classificados foram divididos igualmente em dois potes: o pote 1 reúne os líderes de cada grupo, enquanto o pote 2 conta com os segundos colocados.

O regulamento atual não impõe travas geográficas. Isso significa que equipes do mesmo país – ou até as que compartilharam a mesma chave na etapa anterior – podem se enfrentar logo de cara nas oitavas de final.

Como quatro dos seis brasileiros avançaram na vice-liderança (pote 2), o sorteio desenha um cenário com alta probabilidade de confrontos caseiros, incluindo a chance de um dérbi paulista entre Corinthians e Palmeiras) ou de um reencontro de mata-matas recentes entre Flamengo e Palmeiras, finalistas na última edição.

Por terem feito campanhas superiores, os times posicionados no pote 1 garantem o direito de decidir a vaga jogando a partida de volta em seus domínios.

Devido à realização da Copa do Mundo de 2026 nos meses de junho e julho, o mata-mata da Libertadores sofrerá uma pausa no calendário.

As partidas de ida das oitavas de final estão agendadas para os dias 11, 12 e 13 de agosto, enquanto os jogos decisivos de volta acontecerão entre 18 e 20 de agosto.

Veja a divisão por potes

Pote 1

Flamengo

Coquimbo Unido

Independiente Rivadavia

Universidad Católica

Corinthians

Cerro Porteño

LDU

Independiente Del Valle

Pote 2

Estudiantes

Tolima

Fluminense

Cruzeiro

Platense

Palmeiras

Mirassol

Rosario Central