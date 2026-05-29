O Cruzeiro assegurou sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores de 2026, demonstrando um desempenho notável nas estatísticas de duelos individuais ao longo da fase de grupos, de acordo com levantamento do Lance!. A performance da equipe mineira é vista como um reflexo direto da filosofia de trabalho implementada pelo técnico português Artur Jorge.

Consistência em Confrontos Diretos

A Raposa acumulou 11 pontos em seis partidas disputadas no Grupo D, com um histórico de três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Um dos pilares da estratégia de Artur Jorge é a intensidade nos confrontos diretos. Em todas as partidas da fase de grupos, o Cruzeiro superou seus adversários na quantidade de duelos vencidos. A única exceção parcial foi na primeira partida contra o Barcelona-EQU, onde o time ficou atrás nos duelos aéreos, mas manteve a superioridade na soma geral com os duelos pelo chão.

Segundo o levantamento do portal, as estatísticas de duelos do Cruzeiro na fase de grupos da Libertadores 2026 evidenciam essa dominância:

Barcelona-EQU 0 x 1 Cruzeiro – 57 vencidos de 104 = 54,81%

Cruzeiro 1 x 2 Universidad Católica – 57 vencidos de 99 = 57,58%

Cruzeiro 1 x 0 Boca Juniors – 42 vencidos de 72 = 58,33%

Universidad Católica 0 x 0 Cruzeiro – 43 vencidos de 74 = 58,11%

Boca Juniors 1 x 1 Cruzeiro – 58 vencidos de 106 = 54,72%

Cruzeiro 4 x 0 Barcelona-EQU – 42 vencidos de 78 = 53,85%

Filosofia do Treinador e Classificação

Artur Jorge tem enfatizado a importância de ser equilibrado, correr e lutar mais que o adversário, princípios que se traduziram em resultados em campo. A equipe encerrou a fase de grupos com uma goleada de 4 a 0 sobre o Barcelona-EQU, no Mineirão, em Belo Horizonte. Nesta partida decisiva, Matheus Pereira se destacou com dois gols, enquanto Christian e Luis Sinisterra também balançaram as redes.