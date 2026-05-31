Eduardo Conceição, atacante de apenas 16 anos e promessa das categorias de base do Palmeiras, foi relacionado pela primeira vez para uma partida da equipe profissional, contra a Chapecoense, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na tarde deste domingo (31), no Allianz Parque.

Oportunidade em Meio a Desfalques

A oportunidade para Eduardo Conceição surgiu devido a uma extensa lista de 11 desfalques do Alviverde. Sete jogadores foram convocados por seleções para a Copa do Mundo e outros três estão suspensos, além de um lesionado.

Os desfalques incluem os suspensos Carlos Miguel, Giay e Andreas Pereira, e os convocados Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai), Flaco López (Argentina) e Jhon Arias (Colômbia). Vitor Roque também está fora por lesão.

Carreira e contrato de Eduardo Conceição

Eduardo, que vestiu a camisa 10 na última edição da Copinha, assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras em janeiro de 2026, com validade até o final de 2029. O vínculo estabelece uma multa rescisória de 100 milhões de euros para clubes estrangeiros. O clube já recusou investidas pelo jogador, priorizando seu desenvolvimento técnico.

Situação da suspensão da Conmebol

O atleta havia sido suspenso por quatro meses pela Conmebol em maio de 2026, após imitar um macaco em uma comemoração de gol no Sul-Americano sub-17, um gesto que ele alegou ter sido uma resposta a ofensas racistas. A Conmebol solicitou à Fifa a extensão da pena para outras competições, mas a solicitação ainda está sob análise, o que permite a Eduardo atuar na partida deste domingo.

Palmeiras x Chapecoense

O Palmeiras entra em campo como líder do Campeonato Brasileiro, somando 38 pontos em 17 jogos. Já a Chapecoense ocupa a lanterna da competição, com apenas 9 pontos em 16 partidas, buscando reverter sua situação na tabela.