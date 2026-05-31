Neste domingo (31), o Palmeiras se prepara para um confronto decisivo contra a Chapecoense, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A partida é o último compromisso do clube antes da pausa para a Copa do Mundo, e o técnico Abel Ferreira terá que lidar com uma série de desfalques que abrem espaço para jovens talentos e atletas com menor minutagem.

Desfalques e o Cenário do Jogo

A equipe alviverde enfrentará a Chapecoense com um time bastante modificado, devido à ausência de entre sete e doze jogadores. As baixas incluem atletas convocados para seleções na Copa do Mundo, como Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Mauricio (Paraguai), Jhon Arias (Colômbia), Flaco López e Agustín Giay (Argentina), além de Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai).

Somam-se a esses os suspensos Carlos Miguel, Andreas Pereira e Giay, e o lesionado Vitor Roque. Essa situação cria uma “oportunidade única” para jogadores da base e aqueles que buscam mais espaço no elenco, conforme destacado pelo portal Lance!.

Escalação Provável e Novidades

Entre os nomes que devem receber oportunidades, o goleiro Marcelo Lomba assumirá a meta. Na defesa, Khellven e Arthur são cotados para as laterais, enquanto Bruno Fuchs, recuperado de lesão, pode formar a dupla de zaga com Murilo. No meio-campo, Allan, Lucas Evangelista, Marlon Freitas e Felipe Anderson são opções para Abel Ferreira. O ataque pode contar com Luighi, Erick Belé, de 19 anos, e Paulinho.

A grande novidade é a presença de Eduardo Conceição, uma joia da base de apenas 16 anos, que será relacionado pela primeira vez para o time profissional, com uma multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros para clubes do exterior.

Provável Escalação do Palmeiras:

Marcelo Lomba; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur; Allan, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Luighi, Erick Belé e Paulinho; Técnico: Abel Ferreira.

Informações da Partida

Apesar dos desfalques, o Palmeiras entra em campo buscando manter a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe possui uma vantagem de sete pontos sobre o Flamengo, segundo colocado, e uma vitória é crucial para consolidar essa posição antes da paralisação do torneio.

A partida contra a Chapecoense é vista como um “vestibular” para os jogadores que terão a chance de mostrar valor e contribuir para os objetivos do clube na temporada.

Ficha Técnica:

Palmeiras x Chapecoense

Competição: Campeonato Brasileiro — Rodada não especificada

Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026 às 16h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque (São Paulo, SP)

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Árbitro assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Árbitro assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)