Neste sábado (30), o Coritiba sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Flamengo, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, realizada, no Maracanã. A análise do técnico do Coritiba, Fernando Seabra, aponta a expulsão de um de seus jogadores como um fator crucial para o resultado negativo.

Análise de Seabra sobre a expulsão

Seabra avaliou a expulsão do atacante Pedro Rocha, do Coritiba, como o momento determinante da partida. O cartão vermelho foi aplicado aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o placar já indicava vantagem para o Flamengo.

Segundo o técnico, mesmo em desvantagem, a equipe paranaense conseguia equilibrar as ações e criar dificuldades para o adversário até aquele momento. Com um jogador a menos, o Coritiba perdeu força ofensiva e teve dificuldades para reagir.

O jogo: Flamengo domina após expulsão

A partida teve o Flamengo abrindo o placar com Samuel Lino aos 10 minutos do primeiro tempo. Após a expulsão de Pedro Rocha, o time rubro-negro consolidou sua superioridade.

No segundo tempo, Pedro ampliou a vantagem aos 15 minutos, e Samuel Lino marcou novamente aos 25 minutos da etapa final, selando a vitória por 3 a 0. O Flamengo soube aproveitar a vantagem numérica para dominar o confronto e garantir os três pontos.

Situação na tabela do Campeonato Brasileiro

Com a vitória, o Flamengo alcançou 34 pontos e se manteve na vice-liderança da competição. Já o Coritiba, com a derrota, permaneceu com 26 pontos e ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro após a 18ª rodada. O resultado encerrou uma sequência positiva do time de Fernando Seabra, que vinha de duas vitórias consecutivas. O período de paralisação para a Copa do Mundo será utilizado pelo técnico para reavaliar a equipe e ajustar o planejamento para a sequência da temporada.