O zagueiro Arboleda, afastado do elenco principal do São Paulo, embarcou novamente para o Equador. Desta vez, a viagem ocorre com a ciência e autorização do clube, aproveitando o período de férias concedido aos jogadores durante a paralisação do calendário para a disputa da Copa do Mundo, conforme apurado pelo Globo Esporte.

Histórico de Afastamento e Busca por Negociação

A situação de Arboleda com o São Paulo é delicada desde abril de 2026. Na ocasião, o defensor viajou ao Equador sem comunicação prévia, abandonando a concentração para uma partida contra o Cruzeiro. Após cerca de um mês de ausência, ele retornou ao Brasil e passou a treinar separadamente do restante do elenco, ao lado do lateral-direito Maik.

O São Paulo tem como objetivo negociar o jogador na próxima janela de transferências, prevista para julho, buscando uma compensação financeira. O contrato de Arboleda com o clube se estende até o final de 2027.

Interesse de Outros Clubes e Posição do São Paulo

O clube Vitória demonstrou interesse em um empréstimo de Arboleda, mas as negociações não progrediram. Outros clubes também teriam manifestado interesse, porém seus nomes são mantidos em sigilo.

Internamente, o São Paulo chegou a considerar a rescisão contratual por justa causa após o episódio de abril, mas optou por uma abordagem mais estratégica para evitar complicações jurídicas e preservar o valor de mercado do atleta.

Notificação do Jogador e Resposta do Clube

Em um novo desdobramento, Arboleda, por meio de agentes, enviou uma notificação ao São Paulo na noite de sexta-feira (29). No documento, o zagueiro solicita o fim da “medida segregativa” e reintegração ao elenco, estabelecendo um prazo de 48 horas para uma resposta. Contudo, o São Paulo mantém a posição de que a situação está encerrada e não há planos para a reintegração do defensor ao grupo principal.