Breno Bidon entrou na mira da Atalanta, da Itália, para substituir o volante Éderson, que está com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Com a iminente saída do atleta para o Manchester United, o clube italiano incluiu o meia do Corinthians na lista de possíveis reforços para a próxima temporada. A informação é da ESPN.

Segundo a apuração, a Atalanta já monitorava os jogos do Corinthians desde o ano passado, mas buscou novas informações sobre Bidon recentemente. No caso de transferência, a dupla cidadania italiana obtida pelo meia pode ser um trunfo nas negociações. O clube paulista, porém, ainda não recebeu qualquer oferta oficial pelo camisa 7.

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Bidon tem contrato válido com o Corinthians até dezembro de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 592,4 milhões). O valor de mercado do atleta é estimado em 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões), de acordo com o Transfermarkt.

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Necessidade de venda

O Corinthians, conforme relembra a matéria, trabalha com a necessidade de negociar alguns atletas na janela do meio do ano. Além de Bidon, os jogadores André, Hugo Souza, Matheuzinho e Yuri Alberto também atraem atenção no mercado.

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Números de Breno Bidon pelo Corinthians

131 jogos

5 gols

3 assistências