O Vasco oficializou a renovação do contrato do meio-campista JP, estendendo seu vínculo até dezembro de 2028. O acordo anterior do jogador, formado nas categorias de base do clube, era válido até o final de 2027. A atualização contratual já foi devidamente registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Trajetória e Destaque de JP no Vasco

JP, de 21 anos, chegou a São Januário em 2019, onde se destacou nas equipes de formação do clube. Sua estreia no time profissional ocorreu em 2024, em uma vitória por 2 a 1 contra o Grêmio, em 14 de abril daquele ano. Desde então, o meia acumulou 22 partidas com a camisa vascaína.

Em 2025, o jogador foi emprestado ao Avaí para a disputa da Série B do Brasileirão, onde teve um desempenho notável, tornando-se um dos principais nomes da equipe catarinense, com 28 partidas, cinco gols e uma assistência. Esse bom desempenho resultou em sua valorização e retorno ao Vasco, onde ganhou mais espaço no elenco principal, especialmente em jogos da Copa Sul-Americana.

Expectativas para a Temporada de 2026 e o Futuro de JP

Na temporada de 2026, JP já participou de nove partidas, sendo quatro pela Copa Sul-Americana, duas pelo Campeonato Brasileiro e três pelo Campeonato Carioca. Com a possível saída de Tchê Tchê, a expectativa é que o jovem receba ainda mais oportunidades no segundo semestre do ano, de acordo com o Lance!.