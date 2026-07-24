O volante uruguaio Emiliano Martínez, do Palmeiras, virou alvo do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. A frustrada negociação com o volante Danilo, do Botafogo, porém, pode atrapalhar o negócio por Martínez. A informação é da ESPN.

Segundo a apuração, o Palmeiras chegou a aprovar a transferência de Martínez, desde que os valores agradassem a diretoria. No entanto, a frustração com Danilo, do Botafogo, fez com que o clube alviverde adotasse mais cautela com o uruguaio. Com isso, a decisão pela venda ou permanência do volante está nas mãos do time.

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O portal relembra que o Palmeiras realizou negócios com atletas do elenco, como Luighi e Naves, devido aos altos custos com o elenco. Outra motivação para estes movimentos é a meta de vendas do clube, definida em 2025, no valor de R$ 400 milhões.

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Em 2026, Martínez defendeu o Palmeiras em 18 jogos, sendo titular em nove oportunidades. O volante, contudo, sequer marcou gols ou deu assistências neste ano. Desde 2025 no Palmeiras, quando chegou do Midtjylland, da Dinamarca, o volante foi adquirido por 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 44 milhões na cotação da época).

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Números de Emi Martínez pelo Palmeiras

66 jogos

1 gol

1 título – Paulistão (2026)