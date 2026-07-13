O Flamengo entrou na briga com o River Plate, da Argentina, para contratar Thiago Almada. A diretoria do clube carioca entrou em contato com o Atlético de Madrid, da Espanha, e avançou para fechar com o meia-atacante. A informação é do ge.

Conforme relembra a apuração, o Flamengo conversou com Almada em junho, mas o atleta recusou uma eventual transferência por querer seguir na Europa. O meia-atacante, porém, não recebeu propostas por lá e, portanto, abriu as portas para retornar ao Brasil. Em 2024, o jogador defendeu o Botafogo, onde foi campeão da Libertadores e do Brasileirão.

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Como está com a Argentina na Copa do Mundo, a decisão só será tomada após o fim do torneio, segundo o portal. No Mundial deste ano, Almada foi titular em três partidas e saiu do banco em duas, não entrando em campo apenas nas oitavas contra o Egito. O camisa 16 da seleção, no entanto, não marcou gols tampouco deu assistências.

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Obstáculos e concorrência

Segundo o portal, o Flamengo está ciente de que o maior obstáculo para fechar com Almada são eventuais propostas de clubes europeus. O clube sequer enxerga a disputa com o River Plate como um problema, de acordo com o site Coluna do Fla.

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Números de Almada pelo Atlético de Madrid

40 jogos

4 gols

2 assistências