Everton Cebolinha começa a jogar as últimas partidas dele com a camisa do Flamengo. Ao menos foi o que o próprio jogador admitiu neste sábado, 11, ao Globo Esporte, em entrevista pós-jogo contra o Benfica, em Portugal.

“Já tinha falado, ciclos se encerram. Fui muito feliz aqui, mas preciso de novos ares. São quase cinco anos, cinco temporadas. Fui muito feliz, amei jogar no Flamengo, realizei meu sonho, não pensei duas vezes”, explicou o atacante. “Era um sonho meu e, como falei, fui muito feliz, desde os treinos, nos jogos. Procuro usufruir ao máximo. Quero ficar até o final do ano e encerrar o ciclo com título, se Deus quiser.”

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Em fevereiro, Cebolinha disse não ter sido procurado pela diretoria do Flamengo para renovação de vínculo. O contrato dele é válido até o próximo 31 de dezembro.

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O jogador chegou em 2022 após transferência junto ao mesmo Benfica. A partir daí, ele jogou 190 jogos, nos quais foi autor de 21 gol e 25 assistênciais.

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