O Flamengo anunciou que realizará uma intertemporada em Portugal, na região do Algarve, durante a paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo Fifa 2026. A delegação rubro-negra embarcará para a Europa em 28 de junho.

Detalhes da Intertemporada em Portugal

Após o confronto contra o Coritiba, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores foram liberados para férias. A reapresentação no CT George Helal, o Ninho do Urubu, está marcada para 19 de junho, onde iniciarão os trabalhos antes da viagem.

Em solo português, a equipe terá duas bases: a primeira em Lagos, de 29 de junho a 5 de julho, e a segunda em Estoi, de 5 a 12 de julho. A operação da intertemporada é organizada pela empresa SingularSport.

Amistosos Previstos no Algarve

Durante a estadia no Algarve, o Flamengo tem a previsão de disputar três amistosos. Um dos confrontos está em negociação: será contra o Benfica, em 11 de julho, valendo o Troféu do Algarve. Além disso, o clube negocia partidas contra o Falkirk FC, da Escócia, para 3 ou 4 de julho, e contra o Birmingham City, da Inglaterra, para 8 de julho. O Estádio Algarve será o palco desses jogos preparatórios.

Objetivos e Contexto da Pausa

A intertemporada em Portugal, sob o comando do técnico Leonardo Jardim, tem como objetivo principal manter o ritmo de jogo e a preparação física do elenco durante a pausa forçada pela Copa de 2026.

A medida também permitirá ao treinador realizar ajustes táticos sem a pressão dos jogos oficiais. O Flamengo encerrou a primeira parte do Campeonato Brasileiro em segundo lugar, com 34 pontos, quatro atrás do Palmeiras, após 17 jogos disputados no semestre. A retomada do Brasileirão está prevista para agosto.