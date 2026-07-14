Na última segunda-feira, 14, a Justiça Federal de São Paulo voltou atrás na decisão da entrega da Taça das Bolinhas para o São Paulo. A medida foi tomada após a Justiça acatar um recurso do Flamengo, que afirmou seguir “confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu”.

A competência para deliberar qual clube será o destino da troféu recai sobre a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Assim, a Taça das Bolinhas segue sob depósito da Caixa Econômica Federal.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Entenda disputa pela Taça das Bolinhas

A Taça das Bolinhas é um troféu para o primeiro clube que conquistasse três títulos consecutivos ou cinco alternados do Campeonato Brasileiro, entregue pela Caixa. Essa foi uma determinação da CBD (antiga CBF), em 1975.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Com a conquista do Brasileirão de 2009, o Rubro-Negro seria o primeiro pentacampeão do Brasileirão. No entanto, como a CBF só passou a reconhecer o título da Copa União de 1987, em 2011, o São Paulo levou a taça pelo primeiro pentacampeonato, em 2007.

Após o reconhecimento do título do Flamengo de 87, no dia seguinte, a justiça determinou que o clube paulista deveria devolver a taça para a Caixa Econômica Federal. Mas, o São Paulo revogou a decisão, mesmo devolvendo o prêmio em março daquele ano, depois de longa briga judicial.

Desde 2011, a briga judicial entre São Paulo e Flamengo se arrasta e ainda não tem um dono definido. No momento, a Taça das Bolinhas permanece cmo posse da Caixa.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google