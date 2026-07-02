Marcão, pai e empresário de Gerson, do Cruzeiro, detonou o presidente do Flamengo, pela saída do meia do clube. O jogador deixou o Rubro-Negro após a Copa do Mundo de Clubes de 2025, para o Zenit, em uma transferência que revoltou os flamenguistas.

Marcão defendeu o a transferência do atleta, dizendo que a multa rescisória era baixa.

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“Eles jogam a culpa em mim porque alguém faz essa culpa vir para mim. Se tem alguém que tirou o Gerson do Flamengo, não fui eu, porque eu não sou diretor de clube. Um cidadão lá botou a multa rescisória baixíssima na hora da renovação do contrato (de Gerson com o Flamengo), colocou um valor que o clube do exterior poderia pagar, o clube pagou e ele recebeu o dinheiro. As pessoas acham que o Flamengo me deu esse dinheiro. Pô, cara, pelo amor de Deus, gente. Os diretores do Flamengo estão dizendo que pelo fato de o Gerson ter saído do clube, ele tinha que cumprir esse contrato de direitos de imagem”, afirmou o empresário, em entrevista ao Bulldog Show.

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Marcão chegou a dizer que Bap colocou ele e Gerson contra a torcida, chamando o presidente rubro-negro de covarde:

“Por que não abriram o processo quando chegamos no Zenit? Isso é covardia. Aquele rapaz que está lá, esse senhor Bap (presidente do Flamengo), é um covarde. Um covarde. O cara gosta de arrumar problema com todo mundo e cismou comigo. Eu não tenho nada a ver com ele, não tenho rabo preso com ele. Ele me colocou contra a torcida do Flamengo, me chamaram de mercenário. Ele diz que eu devo R$ 42 milhões a ele. Esquece o Gerson, se ele vai processar alguém, tem que me processar, porque ele diz que colocou os R$ 42 milhões na minha empresa.”

“Agora, quando nós viemos do Olympique de Marseille para o Flamengo, o Flamengo não me deu comissão. Me disseram que iam me dar uma comissão futura. Eu falei: ‘tá tudo bem, a gente só quer vir para o Flamengo’. Eu teria direito a receber um valor em caso de venda do Gerson. E o Gerson foi vendido. Eu tenho o documento aqui, está aqui. Era da diretoria anterior. Agora eu te pergunto: você acha que esse cidadão (Bap) cumpriu o compromisso dele de pagar? Não! Ele simplesmente falou que não vai pagar. Então, vê aí quem é que está devendo quem!”, completou o empresário.

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