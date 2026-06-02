No imaginário do fã e torcedor, jogadores como Arrascaeta vão muito além do craque, do ídolo, daquele que o representa tão bem em campo. Pensando nisso, a agência AG2A resolveu elevar o camisa 10 do Flamengo a um outro patamar e criou o Arrasquinha, sua versão cartunizada. As vendas já estão abertas pelo site www.oficialarrasquinha.com.br.

“O amor que sinto pelo Flamengo é um sentimento que mudou minha vida. Os títulos que conquistamos e as marcas que alcancei com o manto me orgulham muito. Por isso, estou muito honrado com o lançamento do Arrasquinha, um personagem que vai reforçar nossos laços, aproximar ainda mais a gente e que espero que sirva de inspiração na formação de novos rubro-negros. Seguiremos ainda mais juntos para um Flamengo cada vez mais forte”, declara Arrascaeta.

Desde 2017, a agência independente AG2A tem como missão redefinir a conexão entre marcas e consumidores, transformando grandes nomes do esporte e entretenimento em ativos perenes de mercado. E o personagem Arrasquinha simboliza isso, por acreditar no esporte como plataforma de comunicação. O projeto conta com uma linha completa de itens e artigos, de pelúcias (já à venda), mini-players colecionáveis de vinil, material escolar, vestuário e itens de festa infantil, comercializados no e-commerce oficial oficialarrasquinha.com.br. Há conversas avançadas com muitos segmentos da indústria para o licenciamento.

“Ficamos impressionados com a profundidade e o carinho que a AG2A dedicou a este projeto desde o primeiro dia. Quando a agência nos apresentou o conceito e o protótipo do Arrasquinha, houve um encantamento imediato pela forma como conseguiram captar a essência do Giorgian e transformá-la em algo tão especial para as crianças”, conta Daniel Fonseca, empresário do atleta.

E o personagem Arrasquinha vai além do colecionável. Ele surge também como um projeto estratégico com foco em impacto social para milhões de crianças brasileiras. Ele ganhará vida própria em uma série de animações educativas batizada de “As Aventuras do Arrasquinha”, produzida por uma grande produtora com expertise em animação, com portfólio que inclui colaborações em grandes projetos.

“Na AG2A, acreditamos que o esporte é um agente transformador. Entendemos que o Giorgian é um exemplo a ser seguido e um legado a ser deixado para o público, sendo rubro-negro ou não. Assim como Zico marcou uma geração, acreditamos que o Arrascaeta tem esse mesmo potencial, e o Arrasquinha vai fazer parte desse processo. Colocamos isso em prática no projeto”, afirma Guilherme Breder, Sócio e Head Comercial da AG2A. “Não é apenas um produto, é a construção de um ecossistema que liga o ídolo à sua massa de fãs através de conteúdo educativo e da eficiência do canal direto”.

Os episódios semanais, de 1 a 2 minutos de duração, têm previsão para serem lançados em outubro, em uma celebração especial que une o Dia das Crianças e o Dia do Flamengo. Serão distribuídos em Instagram, TikTok, YouTube Shorts e Kwai, com narrativas voltadas para crianças de 4 a 12 anos, abordando temas como diversidade, inclusão, dedicação e trabalho em equipe. “Queremos que a primeira chuteira, o primeiro boneco e a primeira lição social para milhões de crianças sejam através do Arrasquinha”, diz Guilherme.

Projeto terá 1% de seu faturamento destinado ao ‘Craque na Vida’

O projeto também nasce com um compromisso público inédito no licenciamento de atletas: 1% de todo faturamento bruto será destinado ao “Craque na Vida”, fundo de impacto social da marca. Os recursos serão direcionados a escolinhas de futebol e material escolar para crianças em comunidades vulneráveis, projetos culturais que levam teatro e animação a quem não tem acesso, e parcerias com instituições de referência no apoio a crianças em tratamento de doenças graves e oncológicas, além de outros projetos. Operação alinhada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“A realização de um sonho vai muito além de um momento de alegria, ela proporciona bem-estar emocional, força e esperança. Aqui no Brasil, muitos dos sonhos que realizamos estão ligados ao universo do futebol, desde ser jogador até conhecer o estádio do coração. O sonho inspira, acolhe, conecta e fortalece crianças que enfrentam doenças graves. Ver iniciativas como o Arrasquinha, unindo entretenimento, esporte e impacto social, é uma forma muito poderosa de levar esperança para tantas famílias”, afirma Juliana Ayrosa, CEO da Make-A-Wish Brasil.

O lançamento da nova marca licenciada do uruguaio Giorgian de Arrascaeta conversa com um dos melhores momentos da carreira do jogador, às vésperas de disputar sua terceira Copa do Mundo seguida. Em 2025, por exemplo, foi eleito o Rei da América pelo jornal El País, levou o prêmio da Conmebol de Herói da Libertadores, ganhou a Bola de Ouro da ESPN como melhor jogador da temporada no Brasil e foi nomeado pela CBF como craque do Brasileirão.

No total, Arrascaeta soma 16 títulos oficiais pelo Flamengo, incluindo três Libertadores, três Brasileiros e seis Campeonatos Cariocas. Fora de campo, outros dados também impressionam, o que só corrobora tamanha idolatria. Suas camisas com o número 10 venderam aproximadamente 975 mil unidades em 2025, número superior ao de Cristiano Ronaldo, que ficou em 7º no ranking mundial, uma posição atrás do craque rubro-negro.