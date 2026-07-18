Na última sexta-feira, 17, o Flamengo encerrou a intertemporada com uma vitória por 4 a 2 sobre o Olímpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, a equipe rubro-negra somou três vitórias e um empate, no período.

Intertemporada do Flamengo

A série teve início com a disputa do Troféu Algarve, em Portugal. No primeio jogo, o Flamengo empatou em 2 a 2 com o River Plate. Samuel Lino e Bruno Henrique marcaram para os rubro-negros, enquanto Driussi descontou para os argentinos.

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Na sequência a equipe de Leonardo Jardim derrotou o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0, com gols dos jovens Lorran e Wallace Yan.

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No terceiro jogo, valendo o título do torneio amistoso, o Flamengo venceu o Benfica por 2 a 1. Samuel Lino e Wallace Yan marcaram pelo rubro-negro, e Pavlidis, descontou para os portugueses.

Com a taça na mão, o time fechou a intertemporada com o 4 a 2 sobre o Olímpia. O gols foram de Pedro, Lorran, Bruno Henrique e Luiz Araújo, para o Flamengo, e Eduardo Delmás e Óscar Cardozo, para equipe paraguaia.

Nesses quatro jogos, os destaques foram a consolidação de Samuel Lino no ataque rubro-negro, o bom desempenho de atletas da base, casos de Lorran, Wallace Yan e Johnny, e a manutenção do ritmo dos artilheiros Pedro e Bruno Henrique.

Próximos jogos

O retorno do Flamengo à temporada de 2026 será nesta quarta-feira, 22, contra a Chapecoense, na Arena Condá (SC), pela 19ª rodada do Brasileirão.

A equipe ocupa a segunda colocação na tabela, com 34 pontos, atrás do líder Palmeiras, que soma 41. No entanto, o rubro-negro possui um jogo a menos.

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