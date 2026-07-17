O Flamengo deve fazer uma oferta de 30 milhões de dólares (R$ 152,9 milhões) para contratar Thiago Almada, do Atlético de Madrid. Segundo o Uol, a proposta supera os valores oferecidos pelo River Plate, (20 milhões de dólares), pelo ex-Botafogo.

As duas propostas dos clubes sul-americanos tentam adquirir 50% do passe do meia argentino. A prioridade de Almada é permanecer na Europa, e uma volta ao futebol brasileiro dependeria das propostas que chegasssem ao Atlético de Madrid.

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Thiago Almada está concentrado com a delegação da seleção argentina para a disputa da final da Copa do Mundo 2026, contra a Espanha. A partida acontece no próximo domingo, 19, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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Transferências de Thiago Almada

A transferência de Almada ao Flamengo superaria a sua ida ao Botafogo, em 2024. O Glorioso pagou cerca de R$ 130 milhões, na cotação da época, ao Atlanta United, dos Estados Unidos.

Em 2025, o argentino deixou o clube carioca para ir ao Lyon, como parte dos acordos entre os clubes pertencentes a holding de John Textor, ex-mandatário da SAF do Botafogo e do clube francês.

No início da temporada 2025/26, o Atlético de Madrid contratou o jogador por 21 milhões de euros (cerca de 123 milhões de reais). No clube, Almada não brilhou e passou boa parte do período no banco de reservas.

Caso o Atlético aceite a proposta do Flamengo, a transferência do meia entraria no top 4 de maiores compras de clubes brasileiros, atrás de Vitor Roque (Palmeiras), Gerson (Cruzeiro) e Lucas Paquetá (Flamengo).

Maiores transferências do futebol brasileiro

Confira o top 10 de contratações mais caras do futebol brasileiro

Lucas Paquetá – do West Ham ao Flamengo (R$ 260,22 milhões)

Gerson – do Zenit ao Cruzeiro (R$ 168,8 milhões)

Vitor Roque – do Barcelona Palmeiras (R$ 162,2 milhões)

Samuel Lino – do Atlético de Madrid ao Flamengo (R$ 150,7 milhões)

Danilo – do Nottingham Forest ao Botafogo (R$ 143,3 milhões)

Pedro – da Fiorentina ao Flamengo (R$ 138 milhões)

Tévez – do Boca Juniors ao Corinthians (R$ 136 milhões)

Almada – do Atlanta United ao Botafogo (R$ 130,8 milhões)

Edmundo – da Fiorentina ao Vasco (R$ 128,1 milhões)

Gabigol – da Inter de Milão ao Flamengo (R$ 126 milhões)

(Valores em reais, corrigidos pela inflação)

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