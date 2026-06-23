O Flamengo recebeu nesta terça-feira, 23, uma oferta do Aston Villa, da Inglaterra, pelo lateral-direito Emerson Royal. Segundo a ESPN, a proposta foi de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 53 milhões). O clube ainda não teria se decidido sobre o futuro do jogador.

Em 2025, Royal foi comprado do Milan pelo Rubro-Negro pelo mesmo valor da oferta recebebida: 9 milhões de euros. Desde que chegou ao Fla, o lateral disputou 40 partidas, com um gol marcado e cinco assistências.

O Flamengo procura mais uma ou duas vendas para equilibrar o caixa. A saída do lateral de 27 anos pode ser vista como uma possibilidade de arrecadar dinheiro.