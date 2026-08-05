O Flamengo cansou de esperar por uma resposta do meia Thiago Almada e vai fazer uma oferta pelo atacante Luiz Henrique, do Zenit, da Rússia. Segundo a jornalista Raisa Simplicio, comentarista do programa PLACAR Aberto, o Rubro-Negro já tem um acordo bem encaminhado com o estafe do ex-Botafogo e deve formalizar uma proposta ao clube russo até, no máximo, quinta-feira, 6.

A diretoria do Fla entende que se for para realizar uma oferta maior, a prioridade deve ser o atacante da seleção brasileira e não Almada. O clube não vai aumentar a proposta feita ao meia do Atlético de Madrid, que também mantém conversas com o River Plate, mesmo priorizando ficar na europa.

Thiago Almada e Luiz Henrique disputaram a Copa do Mundo 2026. Enquanto o argentino começou a competição como titular e foi perdendo espaço, o ponta brasileiro, antes considerado o 12º jogador de Ancelotti, jogou apenas 28 minutos, na estreia contra Marrocos.

Formado nas categorias de base do Fluminense, Luiz Henrique foi campeão brasileiro e da Libertadores 2024 com o Botafogo, junto também de Almada.

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