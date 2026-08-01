De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 1º, o Flamengo segue como o clube com a maior torcida do Brasil. O levantamento aponta que 22% dos brasileiros declaram torcer pelo clube carioca, consolidando a liderança e ampliando a vantagem sobre o Corinthians, que ocupa a segunda posição com 14% da preferência nacional.

Metodologia da Pesquisa Datafolha

A pesquisa Datafolha foi conduzida nos dias 22 e 23 de julho, com a participação de 2.004 pessoas com 16 anos ou mais. Os entrevistados foram ouvidos em 139 municípios, abrangendo todas as cinco regiões do país. A margem de erro geral do estudo é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

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Distribuição da Torcida por Região e Gênero

A liderança flamenguista se destaca em diversas regiões, com 29% da preferência no Nordeste e 34% no Centro-Oeste e Norte. No Sudeste, o Corinthians aparece numericamente à frente com 20%, contra 16% do Flamengo, mas há um empate técnico considerando a margem de erro de três pontos percentuais para a região.

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No Sul, Grêmio (20%) e Internacional (15%) lideram, seguidos por Flamengo (11%), Corinthians (9%), Palmeiras (7%) e Athletico-PR (4%). O clube carioca também mantém a dianteira nos recortes por gênero, com 24% da preferência entre os homens e 20% entre as mulheres.

Histórico e Fatores da Liderança Rubro-Negra

A vantagem do Flamengo foi construída ao longo das décadas, mantendo a consistência desde o início da série histórica em 1993, quando o clube tinha 17% da preferência contra 10% do Corinthians. Em 2012, houve um empate em 16% entre as duas torcidas. Desde então, o Flamengo retomou a dianteira e ampliou a diferença.

O desempenho esportivo recente, com conquistas como duas Copas Libertadores (2022 e 2025), um Campeonato Brasileiro (2025), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e duas Supercopas do Brasil (2021 e 2025) desde 2021, contribui para a consolidação dessa liderança.

Outros Clubes no Ranking Nacional

A pesquisa Datafolha também listou a preferência por outros clubes no cenário nacional:

Palmeiras : 7%

: 7% São Paulo : 6%

: 6% Cruzeiro : 4%

: 4% Vasco : 3%

: 3% Grêmio : 3%

: 3% Atlético-MG , Internacional , Santos e Fluminense : 2% cada

, , e : 2% cada Bahia, Botafogo, Vitória, Athletico-PR, Sport e Remo: 1% cada

A seleção brasileira também foi citada por 2% dos entrevistados. Um total de 22% dos participantes declarou não torcer para nenhum clube.

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