De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 1º, o Flamengo segue como o clube com a maior torcida do Brasil. O levantamento aponta que 22% dos brasileiros declaram torcer pelo clube carioca, consolidando a liderança e ampliando a vantagem sobre o Corinthians, que ocupa a segunda posição com 14% da preferência nacional.
Metodologia da Pesquisa Datafolha
A pesquisa Datafolha foi conduzida nos dias 22 e 23 de julho, com a participação de 2.004 pessoas com 16 anos ou mais. Os entrevistados foram ouvidos em 139 municípios, abrangendo todas as cinco regiões do país. A margem de erro geral do estudo é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.
Distribuição da Torcida por Região e Gênero
A liderança flamenguista se destaca em diversas regiões, com 29% da preferência no Nordeste e 34% no Centro-Oeste e Norte. No Sudeste, o Corinthians aparece numericamente à frente com 20%, contra 16% do Flamengo, mas há um empate técnico considerando a margem de erro de três pontos percentuais para a região.
No Sul, Grêmio (20%) e Internacional (15%) lideram, seguidos por Flamengo (11%), Corinthians (9%), Palmeiras (7%) e Athletico-PR (4%). O clube carioca também mantém a dianteira nos recortes por gênero, com 24% da preferência entre os homens e 20% entre as mulheres.
Histórico e Fatores da Liderança Rubro-Negra
A vantagem do Flamengo foi construída ao longo das décadas, mantendo a consistência desde o início da série histórica em 1993, quando o clube tinha 17% da preferência contra 10% do Corinthians. Em 2012, houve um empate em 16% entre as duas torcidas. Desde então, o Flamengo retomou a dianteira e ampliou a diferença.
O desempenho esportivo recente, com conquistas como duas Copas Libertadores (2022 e 2025), um Campeonato Brasileiro (2025), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e duas Supercopas do Brasil (2021 e 2025) desde 2021, contribui para a consolidação dessa liderança.
Outros Clubes no Ranking Nacional
A pesquisa Datafolha também listou a preferência por outros clubes no cenário nacional:
- Palmeiras: 7%
- São Paulo: 6%
- Cruzeiro: 4%
- Vasco: 3%
- Grêmio: 3%
- Atlético-MG, Internacional, Santos e Fluminense: 2% cada
- Bahia, Botafogo, Vitória, Athletico-PR, Sport e Remo: 1% cada
A seleção brasileira também foi citada por 2% dos entrevistados. Um total de 22% dos participantes declarou não torcer para nenhum clube.