As oitavas de final da Copa do Brasil vão começar. Os duelos de ida acontecem entre este sábado, 1, e segunda-feira, 3, enquanto a volta está marcada entre a próxima terça-feira, 4, e quinta-feira, 6.
Neste sábado, três duelos acontecem pela ida das oitavas de final do torneio. Às 17h30 (de Brasília), Vasco e Fluminense abrem a disputa por uma vaga nas quartas de final. Às 19h30 (de Brasília), é a vez de Atlético-MG e Juventude medirem forças na Copa do Brasil. Às 21h (de Brasília), Santos e Remo se enfrentam.
No domingo, mais quatro partidas acontecem pelas oitavas. Às 16h (de Brasília), Palmeiras e Fortaleza entram em campo. Às 18h (de Brasília), Mirassol e Grêmio medem forças. Às 18h30 (de Brasília), Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam na Copa do Brasil. Às 19h30 (de Brasília), Internacional e Corinthians duelam pela ida das oitavas.
Já na segunda-feira, às 21h (de Brasília), Athletico e Vitória fecham os confrontos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
Sábado (01/08)
- Vasco x Fluminense – 17h30 (de Brasília) – Maracanã (RJ)
- Atlético-MG x Juventude – 19h30 (de Brasília) – Arena MRV (MG)
- Santos x Remo – 21h (de Brasília) – Vila Belmiro (SP)
Domingo (02/08)
- Palmeiras x Fortaleza – 16h (de Brasília) – Nubank Parque (SP)
- Mirassol x Grêmio – 18h (de Brasília) – Maião (SP)
- Chapecoense x Cruzeiro – 18h30 (de Brasília) – Arena Condá (SC)
- Internacional x Corinthians – 19h30 (de Brasília) – Beira-Rio (RS)
Segunda-feira (03/08)
- Athletico x Vitória – 21h (de Brasília) – Arena da Baixada (PR)