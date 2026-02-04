Mercado da bola: qual a maior contratação da história do seu time

Início / Mercado da Bola Mercado da bola: qual a maior contratação da história do seu time Paquetá domina lista geral entre maiores compras, mas você sabe quem foi o reforço mais caro que chegou a seu clube? Por Redação Placar 9 min de leitura 04/02/2026 • 16:31

O Remo, porém, tem ainda outros motivos para se empolgar. Um deles é o do acerto de sua contratação mais cara da história. O recorde vem da negociação pelo volante argentino Leonel Picco, fechada em 1,8 milhão de dólares (R$ 9 milhões).

Flamengo

O Flamengo levou o mercado a um novo patamar ao acertar a volta de Lucas Paquetá por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões). O valor não apenas coloca o meia como a contratação mais cara da história rubro-negra, como também como recorde geral do futebol brasileiro.

Athletico Paranaense

O Athletico tinha feito do atacante Edwuin Cetré, do Estudiantes, sua compra mais alta: 6 milhões de dólares (cerca de R$ 31 milhões). No entanto, o jogador apresentou problemas cardiológicos e alterações no joelho durante os exames médicos, o que fez com que sua contratação fosse cancelada.

Dessa forma, Vitor Roque segue ocupando o ponto no Furacão. Em 2022, o Athletico pagou R$ 24 milhões de (equivalente a R$ 28,4 milhões hoje) ao atacante.

Atlético Mineiro

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Clube Atlético Mineiro (@atletico)

O Atlético atualizou sua marca ao fechar com o colombiano Mateo Cassierra, vindo do Zenit, por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), no fim de janeiro deste ano. Assim, a compra passou a operação feita por Júnior Santos, de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões).

Botafogo

Em 2025, o Botafogo desembolsou 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões) para contratar o volante Danilo, do Nottingham Forest, superando o patamar anterior do clube e deixando para trás o argentino Thiago Almada no topo do ranking interno.

Cruzeiro

No Cruzeiro, o investimento mais pesado é recente. O recorde surgiu quando a Raposa tirou Gerson do Zenit por 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões). Por pouco tempo, o valor foi o maior do país, até o Flamengo ultrapassar a marca com Paquetá.

Bahia

No Bahia, a compra recorde foi a de Luciano Rodríguez, contratado em julho de 2024 por 12 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões), mas o uruguaio já não está mais no clube: ele acabou vendido ao Neom SC, da Arábia Saudita, pouco mais de um ano depois.

Red Bull Bragantino

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por bruno praxedes (@_brpraxedes)

O RB Bragantino, por exemplo, mantém como maior investimento a aquisição do meia Bruno Praxedes, que custou 6 milhões de euros em 2021. Com correção, a operação chega a R$ 47,5 milhões.

Chapecoense

A Chapecoense ostenta valores mais modestos. A compra mais alta do clube segue sendo a chegada do goleiro Elias, em 2017, por cerca de R$ 1 milhão — valor que atualizado sobe para R$ 1,5 milhão.

Corinthians

No Corinthians, a contratação mais cara continua sendo a de Carlos Tévez, em 2005: 22 milhões de dólares pagos ao Boca Juniors, cifra que, corrigida, equivale hoje a R$ 136,5 milhões.

Vasco

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Fut Retrô (@fut_retroo)

O Vasco também tem seu recorde ancorado no passado. Em 1999, o clube repatriou Edmundo da Fiorentina por 15 milhões de dólares, valor que atualizado corresponde a R$ 128 milhões.

Fluminense

O Fluminense fez de Canobbio sua compra mais alta ao adquirir 80% dos direitos do atacante uruguaio por 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões). A contratação aconteceu em 2025.

Grêmio

No Grêmio, o recorde passou a ser do atacante Tetê, comprado por 6,2 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) para esta temporada.

Internacional

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por JÁ JOGUEI NO INTER (@jajogueinointer)

No Internacional, a maior negociação segue sendo Nico López, adquirido em 2016 por 11 milhões de euros, hoje equivalentes a R$ 56,5 milhões após correção.

Coritiba

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Breno Lopes (@brenolopesoficial)

O recém-promovido Coritiba colocou a maior cifra de sua história ao pagar R$ 15 milhões por Breno Lopes, ficando com 100% dos direitos econômicos do atacante em janeiro de 2026.

Mirassol

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mirassol Futebol Clube (@mirassolfc)

O Mirassol, prestes a disputar sua primeira Libertadores, fez sua contratação mais cara nesta janela ao comprar o zagueiro Willian Machado por 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 8 milhões).

Palmeiras

Eo Palmeiras aparece com Vitor Roque como aquisição mais valiosa: foram 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) pagos ao Barcelona, em 2025.

Santos

O Santos, por sua vez, guarda o recorde é de Leandro Damião, contratado em 2013 por 13 milhões de euros, corresponde hoje a R$ 81,4 milhões.

São Paulo

No São Paulo, a negociação mais cara segue sendo a de Paulo Henrique Ganso, contratado em 2012 por R$ 23,9 milhões, montante que atualizado atinge R$ 50,3 milhões.

Vitória