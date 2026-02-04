Depois da derrota na estreia, diante do Vitória, o time paraense precisa reagir. Para isso, aposta em poder contar com o lateral-esquerdo Braian Cufré, os volantes Zé Welison e Franco Catarozzi e o atacante Rafael Monti, que já estão registrados no BID e podem estrear.
O Remo, porém, tem ainda outros motivos para se empolgar. Um deles é o do acerto de sua contratação mais cara da história. O recorde vem da negociação pelo volante argentino Leonel Picco, fechada em 1,8 milhão de dólares (R$ 9 milhões).
Flamengo
José Boto e Paquetá na apresentação do reforço rubro-negro – Gilvan de Souza/CRF
O Flamengo levou o mercado a um novo patamar ao acertar a volta de Lucas Paquetá por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões). O valor não apenas coloca o meia como a contratação mais cara da história rubro-negra, como também como recorde geral do futebol brasileiro.
Athletico Paranaense
Vitor Roque celebra gol pelo Athletico – José Tramontim / Athletico
O Athletico tinha feito do atacante Edwuin Cetré, do Estudiantes, sua compra mais alta: 6 milhões de dólares (cerca de R$ 31 milhões). No entanto, o jogador apresentou problemas cardiológicos e alterações no joelho durante os exames médicos, o que fez com que sua contratação fosse cancelada.
Dessa forma, Vitor Roque segue ocupando o ponto no Furacão. Em 2022, o Athletico pagou R$ 24 milhões de (equivalente a R$ 28,4 milhões hoje) ao atacante.
O Atlético atualizou sua marca ao fechar com o colombiano Mateo Cassierra, vindo do Zenit, por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), no fim de janeiro deste ano. Assim, a compra passou a operação feita por Júnior Santos, de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões).
Botafogo
Danilo e Montoro dominam meio-campo do Botafogo – Vitor Silva/Divulgação/Botafogo
Em 2025, o Botafogo desembolsou 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões) para contratar o volante Danilo, do Nottingham Forest, superando o patamar anterior do clube e deixando para trás o argentino Thiago Almada no topo do ranking interno.
Cruzeiro
Gerson e Pedro Lourenço no Mineirão – Gustavo Aleixo/Divulgação/Cruzeiro
No Cruzeiro, o investimento mais pesado é recente. O recorde surgiu quando a Raposa tirou Gerson do Zenit por 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões). Por pouco tempo, o valor foi o maior do país, até o Flamengo ultrapassar a marca com Paquetá.
Bahia
Lucho Rodríguez pelo Bahia, na última temporada – Catarina Brandão/EC Bahia
No Bahia, a compra recorde foi a de Luciano Rodríguez, contratado em julho de 2024 por 12 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões), mas o uruguaio já não está mais no clube: ele acabou vendido ao Neom SC, da Arábia Saudita, pouco mais de um ano depois.