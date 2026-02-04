O Remo volta a atuar como mandante em um jogo de Brasileirão Série A, nesta quarta-feira, 4, às 20h (de Brasília), contra o Mirassol. A bola rola no Mangueirão, em Belém, e representa o reencontro da torcida remista com a elite.

Depois da derrota na estreia, diante do Vitória, o time paraense precisa reagir. Para isso, aposta em poder contar com o lateral-esquerdo Braian Cufré, os volantes Zé Welison e Franco Catarozzi e o atacante Rafael Monti, que já estão registrados no BID e podem estrear.

