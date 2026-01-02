A abertura da janela de transferências para a temporada 2026 acontece na próxima segunda-feira, 5. Assim, faltando dias para o mercado da bola de 2026 estar oficialmente aberto, os clubes da Série A do Brasileirão já movimentam negociações e acertos, que podem acontecer até dia 3 de março, data de encerramento do período de registros.

Flamengo, Atlético Mineiro, Santos e Fluminense. protagonizam, até então, as principais negociações iniciais. O rubro-negro acertou a contratação do zagueiro Vitão, enquanto o Atlético Mineiro anunciou a chegada de Renan Lodi.

Já o Santos iniciou o ano com a renovação de Neymar até o fim de 2026, além de ter avançado pelo empréstimo de Gabigol junto ao Cruzeiro. O Tricolor encaminhou a contratação de Guilherme Arana, que deixa o Galo.

Assim, PLACAR separou os movimentos de chegadas e saídas de todos os 20 clubes da Série A. Confira:

Flamengo

Quem chega?

Vitão (zagueiro, ex-Internacional)

Quem sai?

Juninho (vendido ao Pumas-MEX)

Pablo (saindo para o São Bernardo)

Matheus Cunha (saindo para o Cruzeiro)

Cleiton (saindo para o Wolfsburg)

Palmeiras