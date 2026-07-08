O atacante Memphis Depay tem futuro incerto e, enquanto curte os últimos dias de folga após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo de 2026, o jogador do Corinthians usou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para deixar ainda mais mistério no ar.

“Eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção e é por isso que sigo aqui”, escreveu Memphis Depay em sua conta no Instagram.

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O jogador de 32 anos negocia sua renovação de contrato com o Timão, já que o vínculo se encerra em 31 de julho. Memphis Depay chegou ao Mundial ainda sofrendo com os problemas físicos que o acompanharam desde o início e 2026, e só participou de 51 minutos na campanha holandesa, que terminou na fase 16 avos de final, diante do Marrocos.

Recentemente, em outra postagem, Memphis, o maior artilheiro da história da seleção holandesa (52 gols) admitiu estar “devastado” com a eliminação precoce. “Eu ainda não encontrei as palavras para expressar como me sinto. Estou devastado por ter terminado deste jeito”, escreveu Memphis.

No Corinthians desde setembro de 2024, Memphis conquistou três títulos no clube: o Paulistão e a Copa do Brasil de 2025, e a Supercopa do Brasil de 2026. Somou 29 gols em 70 jogos com a camisa alvinegra.

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