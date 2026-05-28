O mercado de treinadores no futebol europeu ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, 28. O técnico Mauricio Pochettino reuniu-se com a alta cúpula do Milan para discutir a possibilidade de assumir o comando da equipe italiana. A informação é da ESPN.

A movimentação ocorre logo após a demissão do italiano Massimiliano Allegri, desligado do cargo devido ao desempenho abaixo das expectativas na última temporada.

Pochettino, que comanda a seleção dos Estados Unidos, foi visto em um hotel de luxo em Milão acompanhado por seus representantes e por diretores do clube rossonero.

O argentino é visto pela gestão do Milan como o perfil ideal para liderar um novo projeto esportivo, combinando experiência em grandes ligas europeias e a capacidade de desenvolver jovens talentos. Ex-Tottenham e Paris Saint-Germain, o técnico jamais escondeu o desejo de voltar a trabalhar no futebol europeu, principalmente na Premier League.

A busca por um novo comandante tornou-se prioridade máxima na Itália. Sob o comando de Allegri, o Milan enfrentou uma temporada de altos e baixos, terminando o campeonato nacional fora da zona de classificação para a Champions League.

Caso o acordo com Pochettino seja selado, o treinador terá o desafio de devolver o clube ao protagonismo continental.

Pochettino foi contratado para comandar a seleção americana em setembro de 2024 e tem um histórico de 13 vitórias, sete empates e duas derrotas durante seu período no comando.