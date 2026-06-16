Rúben Amorim é o novo treinador do Milan para a temporada 2026/27. Os Rossoneros anunciaram o português na tarde desta terça-feira, 16, com contrato válido até junho de 2028. O último trabalho de Amorim foi no Manchester United, onde ficou por um ano e dez meses, até ser demitido.

“Há ambições que te acompanham ao longo da carreira e, para mim, treinar o Milan sempre foi uma delas. Eu sei perfeitamente o que o AC Milan representa: história, prestígio e adeptos extraordinários em todo o mundo. É um desafio que enfrento com orgulho e entusiasmo, com plena consciência do que estas cores significam. Não vejo a hora de começar e viver todos os dias a paixão que anima o Milan”, afirmou o treinador de 41 anos.

Amorim assume após a saída de Massimiliano Allegri, experiente treinador italiano que falhou em devolver o Milan à Champions League, terminando na 5ª colocação no Campeonato Italiano.

Carreira de Rúben Amorim

O treinador português despontou como um dos treinadores mais promissores do mundo no Sporting, de Portugal. Foram quatro temporadas e dois títulos do Campeonato Português, com um esquema marcado pelo uso de três zagueiros.

O bom trabalho em Portugal levou o treinador ao Manchester United, onde decepcionou. Sem nenhuma taça conquistada e criticado por não fazer mudanças táticas, Rúben Amorim acabou demitido dos Reds Devils.